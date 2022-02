¿Hacer videos virales en TikTok puede repercutir en el centro laboral? Parece que sí, pues un hombre en Honduras aseguró que lo despidieron por subir un clip en el que aparece bailando en su trabajo. La grabación desató polémica en redes sociales y ya superó el millón de reproducciones dentro de la plataforma asiática.

Mediante su cuenta (@craos33), el usuario identificado como Carlos Ávila aseguró que perdió su empleo de seguridad por el hecho de publicar numerosas grabaciones a la red social china. Con un dúo, el padre de familia compartió uno de sus clips donde bailó con el uniforme de trabajo.

Según detalló el indignado hondureño, ese fue motivo suficiente para que lo sacaran del trabajo. “Por este TikTok me despidieron de mi trabajo. Usted jefe que estaba pendiente de mis TikTok, (le digo) yo soy el sustento de mi hogar”, explicó Ávila, cuyo video bordea los 2 millones de visualizaciones.

Por su parte, los cibernautas respaldaron la decisión de la empresa y criticaron el comportamiento del guardia de seguridad. “Amigo tienes mínimo 20 videos con tu uniforme lo más lógico es que lo hiciste en tu horario de trabajo”; “el error fue hacerlo con tu uniforme; “el trabajo es trabajo para los videos hay tiempo después”; “por eso hay que bloquear a los jefes de todos lados”, fueron algunos de los comentarios.

Negó que grabara sus videos de TikTok en jornada laboral

Después, Carlos Ávila acudió al set del medio local “HCH” y aclaró que no grabó los clips durante su jornada laboral. Por si fuera poco, el padre denunció que aún le pagan lo que le deben.

“Quiero que me agilicen el pago, me despidieron por el TikTok. He ido (a la empresa) y conversado con los supervisores, pero nadie me da respuesta. Era una hora antes de laboral”, sostuvo Ávila.

