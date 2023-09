En una alarmante advertencia sobre los riesgos de los hábitos alimenticios poco saludables, el caso de un joven colombiano que terminó en el hospital debido a su adicción a la gaseosa provocó toda clase de reacciones entre los usuarios de las redes sociales.

Se trata del tiktoker @daveramirz, quien relató que todo empezó cuando fue a la casa de su novia para jugar con su perro. Al día siguiente, sintió un fuerte dolor abdominal que lo “botó al piso”, por lo que tuvo que ser llevado de urgencias a un centro médico.

Tras una serie de pruebas, se le diagnosticaron cálculos renales. El joven aprovechó la oportunidad para hacer llamado a sus seguidores para que cuiden su dieta y tomen agua.

Luego del revuelo causado por esta primera publicación, que superó las 5 millones de vistas, el colombiano compartió más detalles sobre su situación.

Compartió más detalles sobre su caso

Primero, explicó que la intención de su video no era arremeter en contra de la marca mencionada, sino alertar sobre sus malos hábitos alimenticios.

“No está mal que uno tome bebida cola de vez en cuando, pero es que yo tomaba casi dos litros todos los días. A eso le sumamos que me acostaba a las 5 o 6 de la mañana, y me despertaba a las 9 o 10″, agregó.

Por si fuera poco, @daveramirz reveló que “no desayunaba”, “tomaba muchísimo café y leche, comía queso y comida condimentada”.

A lo anterior, hay que sumarle que prácticamente no tomaba agua. “Ahí tienen el resultado de lo que me pasó. Ya lo saben, si no quieren tener cálculos, tomen mucha agüita y eviten los excesos”, concluyó.

¿Qué son los cálculos renales y por qué se producen?

Los cálculos renales son pequeñas masas sólidas en los riñones causadas por varios factores tales como concentración de minerales, deshidratación, factores dietéticos o historial familiar. Pueden provocar dolor y otros síntomas incómodos.

El tratamiento depende del tamaño y la ubicación de las piedras, incluyendo cambios en la dieta y procedimientos médicos. La prevención implica beber suficiente agua y mantener una dieta equilibrada.

En resumen, los cálculos renales son formaciones sólidas en los riñones que pueden ser dolorosas y se producen debido a una variedad de factores. El tratamiento y la prevención implican cambios en la dieta, la hidratación adecuada y, en algunos casos, intervenciones médicas para eliminar las piedras y evitar futuras formaciones.

