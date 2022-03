Quizás no muchos sepan su nombre real, pero seguramente más de un colombiano se ha cruzado con este peculiar personaje en algún semáforo en Cali. Juan Obando se ha convertido en toda una celebridad en TikTok por su gran parecido a Snoop Dogg, y por ganarse la vida limpiando parabrisas.

MIRA TAMBIÉN | Perrito chihuahua es captado viendo la última película de ‘Batman’ a escondidas en el cine

Juan Obando, oriundo de Tumaco, se ha ganado el apelativo del ‘Snoop’ caleño por su increíble parecido físico con el cantante estadounidense Calvin Cordozar Broadus.

En una entrevista para “Q’hubo Cali’ en octubre de 2018 - de la cual todavía se sigue hablando hasta hoy - Obando reveló que parecerse a Snoop Dogg le ha traído muchos beneficios, entre ellos cobrar 1000 pesos por foto con algún seguidor.

“Cuando salgo a la calle todo el mundo dice ‘¡Snoop! ¡Snoop!’, me paran y se toman fotos conmigo y me abrazan. Parecerme a mi rapero favorito me ayuda a ganarme la papa como limpiavidrios”, agregó a dicho portal.

Se desconoce si el tumaqueño de 46 años sigue cobrando esa cantidad por foto, pero lo que sí es cierto es que continúa ganándose la vida limpiando parabrisas.

Esto se puede comprobar a través del video viral de TikTok subido por la usuaria Sandaly, quien estaba como copiloto y presenció en directo el “servicio” del Snoop caleño.

En menos de 48 horas, el material audiovisual registra 480 mil vistas, 15 mil ‘likes’ y casi 700 comentarios. Muchos usuarios quedaron en shock por el gran parecido de Juan Obando con el famoso rapero estadounidense, quien cantó en el entretiempo del último Super Bowl.