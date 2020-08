Se viralizó en Facebook y Twitter la inesperada frase que una mujer de México soltó cuando estaba siendo instada a tomarse la temperatura para detectar posibles síntomas de coronavirus. Sus palabras fueron registradas por el camarógrafo de un noticiero y causaron revuelto tras ser difundidas en las redes sociales.

Se trata de Marlén Castro, una madre de familia que reside en Ciudad de México y que lanzó unas palabras melancólicas mientras pasaba por el sensor infrarrojo.

“Máteme ese recuerdo de ese amargo amor”, se le escucha decir, a través de un fragmento de una declaración que daba para Noticieros Televisa. Su comentario se basa en los rumores que afirman que el uso de estos termómetros es dañino para el ser humano.

La hilarante escena desató las carcajadas de los internautas, quienes pidieron compartir el clip hasta que llegue a ella y así descubre que se ha convertido en una sensación viral de Internet.

Desde hace algunas semanas, circula en redes sociales material audiovisual en el que supuestos expertos afirman que los termómetros infrarrojos “matan neuronas”. El uso de estos aparatos se ha vuelto común durante el proceso de reapertura comercial tras el confinamiento por la pandemia, con el fin de determinar si una persona puede tener o no síntomas relacionados con el coronavirus.

Lo cierto es que estos termómetros no son para nada dañinos para el cuerpo humano y no causan ninguna enfermedad, puesto que se limitan a leer el calor que emite una persona y no desprenden radiación, según la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

