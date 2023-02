“The Whale,” nueva película protagonizada por Brendan Fraser, parece haber encantado a la crítica pues acumula varias nominaciones en los Premios Oscar.

Sin embargo, como suele suceder en este tipo de situaciones, la cinta no ha sido del agrado de todo el mundo. Tal es el caso de una influencer de México, quien recomendó no ver el filme dirigido por Darren Aronofsky

En un video publicado en TikTok, el cual no ha tardado en volverse viral, la usuaria @lafatshionista, conocida por ser una activista corporal, explicó los motivos por los que está en contra de la película.

“Si tienes un problema de trastorno de la conducta alimentaria o lo has tenido o si tienes gordofobia internalizada, es una película que está hecha completamente desde una perspectiva gordofóbica. Con morbo hacia una persona que se maneja, que tiene un problema de lucha contra la obesidad”, señaló.

Asimismo, indicó que el personaje principal tiene un problema de depresión, “un problema de gestión emocional y un severo trastorno de la conducta alimentaria que es el trastorno por atracón”.

“Una película gordofóbica”

Además, aseguró que a lo largo de la cinta se hace hincapié en el tamaño del cuerpo de la persona y que “las risas, las expresiones de asco y de sorpresa del público definitivamente no ayudan”. Según dijo, estas conductas son detonantes para una persona que esté pasando por un momento de vulnerabilidad con relación a la comida o su cuerpo.

“Seguramente para los amantes del cine es un buen drama, es una buena película, es una buena actuación, pero desde mi perspectiva como activista corporal, como persona gorda, como persona que ha tenido trastornos de la conducta alimentaria, como persona que ha experimentado la gordofobia internalizada por casi toda su vida te puedo decir que hay mucho más allá que no quedó bien ilustrado”, concluyó.

Opiniones divididas

El testimonio de La Fatshionista superó las 160 mil reproducciones y, como era de esperarse, generó opiniones divididas. Mientras que algunos afirmaron entender su postura, la mayoría de usuarios dijeron no estar de acuerdo con ella y le hicieron saber que “no entendió” el mensaje del filme.

“Dime qué no entendiste la película sin decirme que no entendiste la película”; “Literalmente llega un momento que hasta dejé de pensar en el cuerpo del personaje y me sumergí en la historia que nos cuentan”; “No entendiste el mensaje. Escucha el agradecimiento que el intérprete hizo. Creo que es una película hermosa y de crecimiento al cambio”; “es que depende de cada persona, yo estoy gordis y créeme me encantó es más bien el estado emocional de cada quien yo me amo así”, escribieron las personas.

De qué trata “The Whale”, la película de Darren Aronofsky con Brendan Fraser

La película “The Whale” cuenta la historia de Charlie, un hombre que vive aislado del mundo tras la muerte de su pareja, a quien consideraba el amor de su vida. Él es un profesor de inglés que abandonó a su ex esposa para vivir con su novio. Cuando se quedó solo, empezó a comer de manera excesiva, llegando a pesar más de 260 kilos. Su salud se vio comprometida drásticamente.

El personaje principal tiene a la pantalla de su computadora como único contacto con el mundo. Desde ahí dicta sus clases, con lo que se gana la vida, y su única locación vital es su hogar. Cuando se da cuenta de que le queda poco tiempo de vida por su insana rutina, busca reconectar con su hija, Ellie (Sadie Sink).

Por supuesto, la reconciliación con la adolescente tiene toda la pinta de ser durísima y así lo será. Pero Charlie, como el objetivo final de su vida, quiere tumbar los muros que los separan, cruzar ese abismo y tener una relación más emocional con la joven.

Con un solo espacio y cinco personajes, “The Whale” es una historia íntima de redención, dolor, culpas y otras exploraciones sobre el cuerpo y las relaciones humanas. Una trama que ha gustado en Venecia y que promete poner a Brendan Fraser en los reflectores de premios como los Óscar.