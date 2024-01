A través de las redes sociales, una influencer de México llamada Eva María Beristain compartió su experiencia probando comida peruana, siendo el ceviche el platillo que más llamó su atención. Con un contundente comentario, la creadora de contenido expresó su asombro por el sabor, captando la atención de miles de internautas que no dudaron en reaccionar a la publicación.

En un video subido a YouTube, titulado “Probamos comida peruana en el mejor restaurante de Luisito Comunica”, la joven se deleita con varios platillos locales. Aunque todos fueron de su agrado, fue el ceviche el que la terminó sorprendiendo por su exquisito sabor.

Tras probar una leche de tigre con chicharrón de calamar, la mexicana no dudó en reconocer que lo que acababa de degustar era infinitamente mejor que el ceviche que se prepara en su país.

“Ni modo, no es vergüenza perder ante el mejor, ¿no? Ya me quité el sombrero, nunca lo había hecho, eso me duele mucho porque México es una de las gastronomías más importantes del mundo. De hecho, es considerada patrimonio cultural de la humanidad, pero si hacemos un paréntesis en el ceviche, creo que nos han arrebatado el puesto”, señaló.

Influencer mexicana prueba ceviche peruano por primera vez y su reacción se hace viral

La reacción en las redes no se hizo esperar y el video se volvió tendencia rápidamente generando muchos comentarios. Mientras que algunos coincidieron en que el ceviche no debería compararse, ya que es exclusivo de Perú, otros elogiaron a la chica por reconocer la calidad del platillo.

Comentarios como “Ella sabe, no es vergüenza perder ante el mejor” y “Solo los que han probado, saben lo delicioso que es”, fueron algunos de los más destacados.

Cómo preparar ceviche peruano

El ceviche peruano es un plato fresco y delicioso que destaca por su combinación de pescado crudo marinado en jugo de limón y aderezado con ingredientes como ají, cebolla, cilantro y camote. Revisa la receta básica para preparar este delicioso platillo:

Ingredientes:

500 g de filete de pescado blanco fresco y firme (corvina, lenguado o similar), cortado en cubos pequeños

1 taza de jugo de limón fresco

1 ají limo (ají amarillo) fresco, sin semillas y picado finamente

1 cebolla roja, cortada en juliana fina

1 ramita de cilantro fresco, picado finamente

1 diente de ajo, picado finamente

1 camote amarillo, cocido y cortado en rodajas (opcional)

Maíz choclo cocido (opcional)

Sal y pimienta al gusto

Instrucciones:

Marina el pescado: Coloca el pescado en un recipiente y cúbrelo con el jugo de limón. Deja marinar en el refrigerador por 15-20 minutos.

Añade ingredientes: Agrega ají limo, cebolla, cilantro y ajo al pescado. Mezcla bien.

Sazona: Ajusta el sabor con sal y pimienta según tu gusto.

Sirve: Coloca el ceviche en platos y acompaña con rodajas de camote y maíz choclo (opcional).

Recuerda que el ceviche peruano se sirve fresco y es mejor consumirlo poco después de prepararlo para disfrutar al máximo de su sabor y textura.

