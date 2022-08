Hay mascotas que se quedan solas en las casas de sus dueños y, para evitar esa situación, un taxista no tuvo mejor idea que llevar a su perrita como copilota. Una pasajera captó el momento en que recibía dinero y el video se hizo viral en TikTok.

Hace unos días, Teresa Castro Ávila (@teresacastroavila en TikTok) abordó un taxi en Morelia, Michoacán y, para su sorpresa, vio que una perrita estaba ocupando el asiento del copiloto. Cuando llegó a su destino, la usuaria se dispuso a pagar el viaje y la mascota llamada ‘Chiqui’ recibió el billete con su hocico, según describe Milenio.

“Tomé un taxi y llevaba a su perrita ‘Chiqui’. Me comentó el señor David (dueño del taxi) que no tiene con quién dejar a su perrita y no le gusta que se quede sola en casa, así que mejor se la lleva a trabajar y ahora la perrita ya sabe recibir el dinero del pago y entregárselo a su amado dueño”, fue lo que escribió Teresa Castro en la leyenda de la publicación.

@teresacastroavila Historia: Tome un taxi y llevaba a su perrita "chiqui"; me comento el señor David(dueño del taxi), que no tiene con quien dejar a su perrita y no le gusta que se quede sola en casa, asi que mejor se la lleva a trabajar y ahora la perrita ya sabe recibir el dinero del pago y entregárselo a su amado dueño

Opiniones divididas

El video fue publicado el fin de semana y, hasta la fecha, superó las 511 mil visualizaciones. Si bien varios usuarios consideraron que la escena fue tierna, otros criticaron que la mascota sea expuesta a recibir billetes, que acumulan bacterias.

“Te amo ‘perrito trabajador’. ‘Chiqui representa el amor más puro que existe”, “Te amo, perrito que trabaja por las croquetas”, fueron algunos de los comentarios a favor.

Algunos usuarios, sin embargo, criticaron que la mascota sea expuesta a las bacterias que hay en los billetes. “Solo cuídenla, recuerden que los billetes tienen muchas bacterias”, “Exacto, qué bueno que la cuida pero los billetes tienen mucha infección. Bendiciones para los dos”, indicaron.

