Es común que cada persona cometa un error, al menos, una vez en su vida, pues estas equivocaciones sirven para estar precavidos o tener mayor experiencia al realizar la misma acción en una próxima ocasión; no obstante, estos fallos suelen generar preocupación y desesperación, dependiendo de la magnitud. Hoy en Mag te contaré el caso de Flor Rizzo, una joven de Argentina que depositó 35 mil pesos a una cuenta distinta que tenía planeada y pasó una increíble travesía para recuperarlo.

Ella cuenta en su clip que, al notar su error, rápidamente se puso en contacto con aquella persona que era titular de la cuenta a la cual había depositado, pues logró conseguir sus respectivas redes sociales, pero desafortunadamente, no obtuvo respuesta alguna.

“Le mandé inclusive cuatro transferencias de un peso poniéndole mi número de teléfono, poniéndole error en transferencia, por favor, devuélvemelo, y nada”, expresó la mujer con suma preocupación.

Pese a estos intentos fallidos, Flor jamás se dio por vencida y usó su instinto de detective, pues consiguió el número de celular, en qué lugar vivía y quienes eran sus familiares de la mujer para tener la posibilidad de recuperar esta enorme cantidad de dinero.

Finalmente recuperó su dinero

No fue sencillo, pues la creadora de contenido cuenta que dicha persona que había recibido dicho monto por equivocación no respondía sus mensajes y, peor aún, la bloqueaba. Lo más que sorprendió a Flor es que la señorita no tenía la predisposición por entregar este dinero.

“Me metía excusas tipo: no tengo buen Wifi y después me mandaba videollamadas, que estoy de viaje y cuando vuelva tomaré la decisión que crea correcta, le enviaré la transferencia en el momento más oportuno. No sé, muy raro”, indicó.

Después de dialogar, esta chica de Argentina recibió nuevamente los 35 mil pesos y afirmó que “revisará hasta en ocho oportunidades” antes de realizar una transferencia alguna cuenta bancaria, generado risas entre los usuarios.

