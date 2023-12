Viajar a otro país, especialmente por placer, siempre se presenta como una agradable forma de pasar el tiempo, y con la disponibilidad de vuelos económicos y ofertas en hospedajes, explorar nuevos destinos nunca fue tan accesible.

Precisamente, un grupo de españoles decidió volar a París, Francia, pero lo que empezó siendo una experiencia prometedora terminó convirtiéndose en una anécdota hilarante e inolvidable que generó todo tipo de comentarios en las redes sociales. ¿Por qué?

Sucede que, según contaron los jóvenes, la habitación de hotel que reservaron solamente les costó 17 euros (18.35 dólares) por noche. Aunque en un inicio tenían dudas, llegaron al sitio y comprobaron que el espacio era cómodo y muy agradable; sin embargo, bastaron unos cuantos segundos para descubrir el motivo detrás del precio reducido.

Tal como se puede ver en las imágenes, del otro lado de la ventana de la habitación hay un cementerio con cientos de tumbas e incluso se logra apreciar la chimenea de un crematorio, algo que generó asombro y carcajadas entre los viajeros.

El hecho, como era de esperarse, generó todo tipo de comentarios entre los usuarios. “Creía que era un aparcamiento me meo”; “Con vistas al futuro”; “Comunidad tranquila y calles solitarias y muy silenciosas”; “yo no haría fiestas, no sea que vengan los vecinos a quejarse”, escribieron las personas.

¿Cómo saber si una habitación de hotel está limpia?

El portal hotelposadadelsolmxl.com recopiló los siguientes tips para saber si tu habitación de hotel está limpia:

Revisa las esquinas, ya que allí se podría acumular polvo y mugre en caso de que no hayan limpiado.

Asegúrate de que el baño esté perfectamente limpio. Si percibes un mal olor, pide un cambio de habitación.

Inspecciona que las cobijas, colchas y sábanas estén perfectamente limpias y huelan bien.

Asegúrate de que en el clóset no haya ningún bicho o chinche

Lleva siempre unas toallitas o aerosol antibacterial y limpia el control remoto y los interruptores

