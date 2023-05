Una joven de Estados Unidos que trabaja limpiando hoteles se volvió viral tras dar a conocer los objetos que nunca se lavan en las habitaciones donde descansan los visitantes. Su revelación causó toda clase de reacciones entre los usuarios de TikTok.

Elliana Madrid, identificada en redes sociales como @ellianamadridssss, dio a entender que son los propios administradores del establecimiento quienes le piden no asear ciertos artículos.

Aunque la estudiante no explicó el motivo, sorprendió a los usuarios que se trataran de artículos de uso común, tales como la cafetera, el cubrecama, el edredón principal, las sábanas y las almohadas.

El breve video se volvió viral con más de un millón de reproducciones y no fueron pocos quienes desaprobaron esta práctica. “¿Estás bromeando, no?”; “Estoy aterrada”; “Estoy sorprendida”; “Como exagente de recepción puedo confirmar que los edredones no se lavan”, comentaron algunas personas.

Usuarios pidieron tomar medidas

Por ello, otros sugirieron tomar medidas antes de ingresar a un hotel: “Siempre llevaré mi propia almohada y manta. No importa lo tonto que parezca”; “Cada vez que me alojo en un hotel, derramo soda por toda la cama antes de salir para asegurarme de tener un edredón limpio”.

Por supuesto, no faltaron quienes pidieron no generalizar al referirse a estos establecimientos. “No sé en qué hotel trabajas, pero mi madre tiene dos y siempre lavan todas las sábanas, las mantas y limpian las cafeteras”, comentó un usuario. “Hilton limpia cada uno de esos artículos. No lava las almohadas cada vez, pero cambia el protector y la funda por uno nuevo”, escribió otro.

¿Cómo saber si una habitación de hotel está limpia?

El portal hotelposadadelsolmxl.com recopiló los siguientes tips para saber si tu habitación de hotel está limpia: