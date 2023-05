Han pasado ya varios años desde que el covid, las mascarillas y las pruebas de descarte llegaran a nuestras vidas y las cambiaron para siempre; sin embargo, parece ser que esto no aplica para todos.

Como prueba, lo ocurrido con una joven de España que se volvió viral tras confundir un test de embarazo con uno que diagnostica la enfermedad en cuestión.

Mediante su cuenta de TikTok, la usuaria Judi (@judibanaa) mostró una captura del chat de WhatsApp en el que conversó con la persona protagonista del incidente.

“Mi amiga, la que sufre déficit de atención haciéndose una prueba de COVID”, escribió la internauta. En el chat, su amiga se mostró extrañada porque le dieron “2 test”, sin saber que uno era para saber si estaba embarazada.

“Ya decía yo...”

“Ya decía yo que el rosa tenía el tubito de meter en la nariz, que era como muy ancho y me dolió bastante”, respondió Ainhoa, luego de que le explicaran lo sucedido.

El curioso clip se viralizó con más de un millón de reproducciones y generó carcajadas entre los usuarios, quienes acudieron a la sección de comentarios para dejar mensajes como: “Yo cuando no me dan instrucciones milimétricamente detalladas para hacer algo”; “al menos salió negativo”; “Me río aunque sé que perfectamente podría ser yo”; “algo así me pasaría a mi”.

Información a tener en cuenta al hacerse una prueba covid

La CDC recomienda tener en cuenta algunos factores a la hora de someterse a un test de descarte de covid:

Recuerde hacérsela en el momento correcto

Elija el tipo correcto de prueba según su circunstancia

Siga las instrucciones de la prueba según las recomendaciones de la FDA

Si no lo hace, sus resultados podrían no indicar correctamente si tiene COVID-19 o no.