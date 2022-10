En los últimos años, las personas suelen usar cajas de arena para que sus gatos puedan hacer sus necesidades. Por ello, una joven de los Estados Unidos decidió hacerle una “broma pesada” a su mascota pues simuló estar comiendo los “restos” del arenero y la reacción de espanto del minino no tardó nada para hacerse tendencia en redes sociales como TikTok.

Gatos impactados

El video fue compartido en la plataforma china desde la cuenta de los gatos Kareem & Fifi (@dontstopmeowing) donde vemos a la dueña de rodillas cogiendo un cucharón el cual introduce en la arena de los felinos donde se encuentran resto fecales de estos animalitos.

Uno de los mininos la mira mientras esta los está engullendo, pero, de forma inesperada el animalito se desespera y sale corriendo de la escena.

La verdad detrás del video viral

Sin embargo, una vez finalizada esta escena, el clip abre una nueva toma y vemos a la tiktoker mostrarnos que todo se trató de una broma, pues lo que parece ser la arena, así como las heces no eran otra cosa que un preparado a modo de postre.

En un segundo video, la mujer muestra la reacción de todos sus gatos al ver a sus dueñas comiendo lo que, a sus ojos, es excremento en su arenero, donde todos, por lo menos, se mostraron confundidos con la actitud de la humana.

TikTok no para de reír

El video original viene acumulando más de 46.8 millones de reproducciones, en tanto que el segundo con unas 3.5 millones de vistas, y con ello miles de comentarios de usuarios de TikTok que no paran de reír con este video viral.

“Incluso sabiendo que no es popó de verdad, te juro que no puedo verlo”, “se equivocan de caja”, “solo espero que el arenero y la palita sean nuevo también”, “van a tener que buscarle ayuda psicológica al gato después de esta acción”, “todo sea por ver aterrado al gato”, “la reacción del gato, por Dios, no puedo”, “el michi: esto es el fin del mundo, yo mejor me voy”, “pensé que los gatos no eran tan observadores”, “el michi: me voy antes que me come a mí también”.