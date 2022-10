Cuando un familiar querido muere, por lo general, queda un vacío en las personas, pero a veces ocurren situaciones particulares, tal y como fue el caso de un niño en México quien fue captado jugando con lo que serían las cenizas de su difunta abuela, imágenes que se hicieron tendencia en redes sociales como TikTok.

Un video polémico

Aaron Robles es el padre del menor quien compartió la cinta desde su canal (@aaron.robles), el clip dura unos 5 segundos, donde vemos al tiktoker sentado en su auto, con un mensaje insertado reza: “momento familiares inolvidables”, y lo que a continuación nos muestra es a su hijo jugando con lo que parecen ser cenizas que acaba de sacar de una urna: “mi hijo jugando con su abuela”.

Mientras que en la leyenda reza: “se llevan muy bien”, en alusión a que se trataría de los restos carbonizados de la abuelita de la menor. Vale señalar que el niño tenía las cenizas tiradas en el piso, mientras las manipulaba.

Opiniones divididas

Desde la fecha de su publicación en setiembre pasado del video viral, hasta nuestros días, el video viene acumulando más de 6.6 millones de reproducciones y, de inmediato, generó intenso debate entre los usuarios de TikTok, donde unos lo tomaron con humor, pero otros mostraron indignación.

“Acaba de fallecer mi abuelo y este video me ha hecho reír mucho imaginando a mi hijo jugando con el abuelo. Gracias por el humor”, “ya me andaba dando algo al principio, pero leí los comentarios y se me pasó, no pude evitar reír”, “me acabas de recordar que tengo que poner a mi abuela en una repisa más alta porque tengo un par de sobrinos curiosos”.