Hoy en día, muchos utilizan las redes sociales para compartir sus experiencias con la comunidad cibernética cuando prueban alimentos que desconocen en su país. Esta vez le tocó a la española Berta Caparros (@bertacaparros). Ella vivió una desagradable situación tras comer por primera vez la yuca, uno de los tubérculos más consumidos en América Latina.

“Necesito un poco de ayuda”

Berta Caparrós bordea los 800 mil seguidores y suele publicar contenidos gastronómicos en la plataforma de TikTok. Ahora, la mujer acudió al mercado y este tipo de tubérculo llamó su atención. Tras idas y vueltas, la ciudadana europea lo compró: “He ido al mercado y me he comprado esto, pero la verdad no sé qué es”, comenzó diciendo la protagonista, cuyo video ya se convirtió viral.

Los expertos en la cocina recomiendan colocar la yuca a una olla con agua hasta que hierva y ablande. Sin embargo, Berta decidió comerla cruda. Al momento de cortarla, la joven entró en desesperación: “Eso está muy duro. La verdad estoy en ‘shock’. No sé qué tengo que hacer…”

“Realmente parece coco”

Caparros no se rindió y siguió dando algunos cuchillazos sobre la yuca. Si bien al final logró su cometido, la chica confundió este alimento con el coco debido a apariencia blanduzca, detalló Infobae. En eso momento, empezó a oler un pequeño pedazo y procedió a probarlo.

“¿Qué es esto? ¿Coco? Estoy un poquito flipando”, se preguntó Berta, quien, al parecer, no le agradó el sabor. “Estoy segura de que se cocina, no debo estarlo comiendo bien”, mencionó en la grabación.

En cuanto a las reacciones, el clip de @bertacaparros alcanzó 4 millones de reproducciones y los usuarios se preocuparon por la salud de la muchacha. “Uy, la yuca cruda contiene cianuro. ¿Será que te pasó algo?”, escribió un internauta.

Mientras que otro cibernauta señaló: “Se llama yuca y se debe cocer con agua, no en crudo”.

