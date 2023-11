Una joven de España se volvió viral tras enfrentar las críticas que recibió en redes sociales por atreverse a dar el paso de proponerle matrimonio a su novio.

Todo empezó cuando, días atrás, la usuaria española Amanda Cheng (@amandaccheng) publicó un video en donde se le puede ver pidiéndole la mano a su pareja durante un viaje a la Gran Muralla China. El clip obtuvo millones de vistas y generó miles de comentarios, aunque no todos fueron positivos.

“Amiga date cuenta”; “¿Cuánto falta para que reaccione?”; “recuerden chicas, un hombre que te ama no duda un segundo en pedirte una vida entera a tu lado”; “el hombre enamorado lo da todo, entiendan chicas”, son algunas de las reacciones que generó la grabación.

Ante la polémica, Amanda publicó un nuevo video en donde responde a quienes la cuestionaron por ser ella quien le pidió matrimonio a su novio y no al revés. “Lo primero es que no me arrodillé y si me hubiese arrodillado tampoco habría pasado nada”, empezó diciendo.

“Tengo que decir que la mayoría de críticas que he recibido de mi pedida hacia mi novio vienen de Latinoamérica. No quiero generalizar, pero es así. Considero que es un error comparar culturas cuando son totalmente distintas. En España quien pide matrimonio no tiene que pagar la boda y no tiene que mantener a la otra persona, ni la otra persona se convierte en mantenida”, añadió.

La joven de origen chino señaló que una relación es de dos personas y que a algunos chicos les gusta que sus novias los sorprendan y les den detalles que, tradicionalmente, ellos llevan a cabo.

“Está bien visto que los hombres sean los que te tengan que hablar primero, que te digan de quedar, que te pidan ser su novia, que te pidan matrimonio y si lo hace la chica está supermal visto y nos tendríamos que avergonzar de ello”, concluyó.

Luego, la española preguntó por qué las mujeres se tienen que quedar esperando a que pase el tiempo para animarse a dar el gran paso de pedir la mano.

“Vergüenza me daría a mi predicar que la mujer es una mujer objeto, que solo sirve para estar bonita y ser una mantenida. Es decir, que un hombre vale la pena si tiene dinero, así que es un discurso que le dice a las mujeres que solo se fijen en hombres con dinero”, enfatizó.

“El dinero es importante en general en esta vida, pero hay otras cosas que me daría vergüenza criticar y burlarme, por ejemplo, por haberle regalado a su novia un regalo que no es material”, agregó.

Señaló además que este tipo de pensamientos no favorecen a las mujeres porque crea unas expectativas en las que “las mujeres van a pensar que solo por el hecho de estar bonitas y quedarse esperando van a conseguir todo en esta vida”.

Finalmente, la usuaria explica que, si uno de la pareja es muy rico sí que es normal que pague más, pero que eso no pasa en la mayoría de los casos.

“Si lo que quieres es formar una familia y un hogar con esa persona, lo bonito es aportar entre los dos tanto económicamente como a la hora de dividir las tareas de la casa, cuidado de los niños, etc”, aseguró.

“Respecto a lo de que no tengo amor propio, creo que solo por el hecho de pedirle yo matrimonio a mi novio demuestro saber lo que valgo y tener confianza en mí misma”, cerró.

Cómo hacer una propuesta de matrimonio original

El portal Zankyou hizo un listado sobre las cosas a tener en cuenta para hacer una pedida de mano original:

El lugar: lo ideal es escoger una locación tomando en cuenta la personalidad de la novia y los lugares que ambos consideren especiales, tales como su punto turístico favorito o el sitio donde se conocieron.

Una sorpresa original: una cena romántica o un show con ayuda de artistas siempre funciona. Todo va a depender de la personalidad de la novia.

Involucrar a la familia: si buscas hacer algo más formal, puedes hacer la petición en frente de la familia de la novia. En algunos casos se habla previamente con ellos o se puede sorprender a todos.

Con amigos: también se pueden involucrar a amigos para que estén presentes durante la propuesta o para que elaboren invitaciones de la pedida de mano.

La pregunta: es importante el contacto visual, el tono de voz y lo que quieras agregarle a la propuesta. Si te nace, prepara un mensaje previo en el que explicas el por qué de tu decisión de casarte con ella.

Video recomendado

Un muchacho realizó un momento romántico en concierto de Bad Bunny sorprendió a los espectadores.