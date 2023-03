Un hombre latino que radica en Estados Unidosutilizó sus redes sociales para poner en evidencia el nivel de español de los profesores de su hija. Su publicación se volvió viral y generó opiniones divididas entre los usuarios.

“Vamos a calificar el nivel de español que tienen los maestros de la escuela de mi niña”, dijo el usuario, identificado en TikTok como Pablo Vargas (@pablovargasroofer).

Sucede que la escuela había entregado entre el alumnado una serie de instrucciones en inglés y español. Según el padre, nadie podía comprender lo escrito en castellano debido a sus increíbles errores. Por ello, decidió mostrar cada uno de estos, así como la corrección de cada uno.

La pésima traducción del inglés al español realizada por una escuela de Estados Unidos

Wear holidays socks, que en español significa “llevar puestos calcetines festivos o conmemorativos”, fue traducido como “usar calcetines de vacaciones”.

Wear red and green, que en español significa “vestir de rojo y verde”, fue traducido como “usar roja y verde”.

White out. Wear white and hope for snow. Según el padre, esto significa “vestir de blanco y esperar que caiga la nieve, pero los profesores lo tradujeron como “Blanco fuera. Vístete de blanco y espera la nieve”.

Wear a holiday hat, que en español significa “usa un sombrero festivo”, fue traducido como “use un vacaciones sombrero”.

Finalmente, Bradley Bee incentive day. Students spend tickets for items, que en español significa que los alumnos deben llevar dinero para gastar en la escuela por el conmemorativo, fue traducido como “Día de incentivo de Bradley Bee. Los estudiantes gastan boletos para artículos”.

El relato de Pablo se volvió viral con más de 2 millones de reproducciones y, como era de esperarse, generó debate. Mientras que algunos se tomaron con humor la pésima traducción, otros expresaron su indignación por el hecho.

“Creo que solo utilizaron el traductor de Google”; “Lo siento, pero así como ellos esperan un nivel perfecto de inglés deberían hacer lo mismo en español”; “Espera que lleguen a geografía”; “Ni el traductor de Google se atrevió a tanto”; “Y yo aquí, sin trabajo, a mitad de mi maestría”, escribieron las personas, en su mayoría hispanohablantes.

Español, el segundo idioma más hablado en Estados Unidos

El español es el segundo idioma con mayor número de hablantes en los Estados Unidos después del inglés.

EE.UU. es también el segundo país del mundo en número de hispanohablantes, con 57,6 millones, solo detrás de México, y el quinto con mayor número de hablantes nativos en español (con 41,8 millones de estadounidenses que hablan español en casa según el censo de los Estados Unidos).

Según Wikipedia, el área del norte de Nuevo México y sur de Colorado es la única en el país donde la población hispanohablante ha formado comunidades ininterrumpidas desde antes de la anexión a los Estados Unidos.

En Nuevo México, el español constituye una de las señas características más importantes de la personalidad cultural del estado