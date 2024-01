Una joven de España llamó la atención de las redes sociales al revelar su reacción luego de que su empleador le pagara diez veces más de lo debido. En un video, compartió detalles del incidente y su testimonio, además de volverse viral, generó todo tipo de comentarios.

“Ha pasado lo que nunca pasa: la casa ha perdido. ¿Cuándo pasa que pierda la casa? Hasta cuando te sale a devolver eso es porque le has dejado dinero a Hacienda a coste cero”, empezó diciendo la usuaria Marta (@martaregistrada), conocida en TikTok por mostrar su día a día como residente en Australia.

Luego, entra en detalles sobre su sorpresa al recibir su pago semanal de 2200 dólares por trabajar unas cuantas horas.

“Hago zoom y digo: calla, que en vez 3,5 horas me han puesto 35. Curré 35 a 60 dólares la hora, 2200 dólares”, señaló.

Tras darse cuenta de que le habían pagado un monto que no correspondía, empezó a reflexionar sobre la decisión que debía tomar.

“A mí me suena fantástico, pero ese dinero no es tuyo, pero igual que otras veces se va esta vez me ha venido, esto hay que avisarlo, devolverlo, pero imagínate sorprender a mis padres en España”, recordó.

Así, la joven contó que se puso en contacto con su jefe para contarle sobre el error, aunque aún no se han puesto contacto con ella para hacer la devolución.

“Han pasado dos días, no tengo noticias. Y una cosa es una cosa y otra cosa es que vaya yo presionando”, finalizó la española.

Entre los comentarios, resalta uno que elogia su integridad y sugiere que el karma podría favorecerla, aunque reconoce que lo más probable es que deba devolver el dinero.

El relato de Marta generó una gran cantidad de comentarios, siendo la mayoría de elogios hacia su persona por su honradez.

“Admiro mucho la honradez y a lo mejor el karma permite que te lo quedes, aunque lo más seguro es que no. Te irá bien, ya verás”, escribió una persona. “Muy bien, con la verdad por delante”, comentó otra.

¿Cómo actuar si nos hacen una transferencia por error?

Descubrir un saldo adicional en la cuenta bancaria puede ser una grata sorpresa, pero es crucial reflexionar antes de utilizar esos fondos.

Según el BBVA, dado que el dinero no aparece mágicamente y podría ser resultado de un depósito por error, se recomienda contactar a la institución financiera de inmediato sobre el error.

La empresa aconseja comunicarse para esclarecer el origen de la transferencia y no utilizar el dinero, ya que los usuarios podrían enfrentar consecuencias legales al hacerlo.

