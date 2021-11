¿Qué obtienes al mezclar sensuales movimientos propios de bailarines exóticos, cinco varones en camisas de franela roja a cuadros y un poco de espíritu navideño? Un video viral de TikTok que no tardó mucho en ser replicado en más de una red social. Esta es la historia de los “leñadores” de Utah, Estados Unidos, a los que no se les ocurrió mejor idea para promocionar su negocio de venta de árboles de Navidad ante la llegada de las fiestas decembrinas.

El invierno pasado, Derek Peterson (41) y sus trabajadores compartieron en su cuenta de TikTok @treemeninplaid un clip de ellos mismos realizando toda clase de atrevidas coreografías que parecían salidas de la película ‘Magic Mike’, el mismo que se convirtió en una sensación en la mencionada red social acumulando más de 2′100,000 visualizaciones. Este año, volvieron a dar que hablar en Internet al republicar dichas imágenes y amasando más de 1′300,000 reproducciones en menos de una semana.

Al ser consultado por ABC4.com sobre qué se siente ser una estrella de TikTok de mediana edad, Peterson hasta ahora no puede creer que el video se haya vuelto tan popular y prometió hace otro si logran vender esta Navidad todos los árboles que tiene en inventario. “Simplemente tratábamos de ser graciosos, y no me di cuenta de que iba a ser visto en todo el mundo”, añadió el empresario en alusión a su jocosa “creación”.

El video viral de los leñadores a lo Magic Mike

Cómo se le ocurrió a Peterson la idea para el video viral

Todo comenzó cuando Peterson escuchó en la radio “River” de Bishop Briggs, la canción de fondo en cuestión, y un amigo le habló de lo exitosa que era en TikTok. A medida que grababan la coreografía en el lote vacío que por lo general suele estar lleno de árboles de Navidad, el empresario supo de inmediato que se había topado con una idea muy divertida, sobre todo por los movimientos que su amigo Cody realiza en la parte final del video que se asemejan mucho a los de Spider-Man.

Los otros movimientos, especialmente el realizado por Gabe en el que mira fijamente a la cámara deslizando su espalda sobre un poste de madera, no se concibieron como producto de la inspiración sino porque el aludido se había lesionado previamente. “De hecho se lastimó la rodilla esa noche, por lo que acabó haciendo ese paso debido a lo adolorido que estaba”, explicó Peterson, quien hasta ahora se lamenta de no haber publicado una versión con todos y bloopers.

Cuando algo más que la inspiración llega de golpe

Otra cosa que maravilló a Peterson fue la increíble recepción que el video viral tuvo en Internet, tanto con la publicación original del año pasado y la que recientemente republicaron. “Esos comentarios sí que son hilarantes, pero la mayoría de ellos eran de personas agradeciéndonos por arrancarles una sonrisa y eso es asombroso, ya que era lo que realmente queríamos, hacer algo que a la gente haga reír a carcajadas”, agregó.

Y desde luego, el éxito obtenido en TikTok se tradujo en más clientela para su negocio estacional. “Definitivamente hemos tenido más clientes que el año pasado, pero creo que este año va a ser algo sin precedentes, situación que me tiene preocupado ya que mis vecinos quizás se quejen [por la gran cantidad de público que espera], pero ojalá que no, ¿sabes?”, ironizó Peterson sobre el jocoso video viral.