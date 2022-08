Hay muchas personas que necesitan un “ayuda memoria” para no perderse de las cosas importantes durante el día, pero un sujeto de Australia llevó esto al extremo pues fue captado con una nota escrita en su mano donde se recordaba a sí mismo no olvidar enviar un correo electrónico en el cual terminaría la relación con su pareja, momento que se hizo tendencia en redes sociales como TikTok donde recibió durísimas críticas.

“No olvidar romper con ella”

El sujeto fue captado en Sydney por la presentadora de radio Emma Chow, quien vio el suceso ocurrir en un vagón de tren cuando se dirigía hacia el trabajo y siendo publicado el pasado 22 de agosto en cuya leyenda insertada se lee: “¿Es esta la forma más descabellada de romper con alguien?”, y lo que vemos es este mensaje: “No olvidar romper con ella”.

El clip viene acumulando poco más de 1 millón de reproducciones, pero, esto no quedó aquí, pues en su programa radial, The Edge, se explayó sobre este tema asegurando que pudo leer el mensaje escrito en su mano pues el sujeto se rascaba el cuello en varias ocasiones.

¿Qué sucedió?

De hecho, al notar lo que decía el mensaje estuvo un tanto incrédula: “Tuve que tomar un video de esto porque no podía creer que este tipo hubiera escrito esta nota en su mano (…) en primer lugar, qué vergonzoso; en segundo lugar, sin que ella lo supiera, esta pobre chica va a terminar y va a aterrizar en su Gmail y leerá: ‘ya no quiero estar contigo’. Dígaselo en la cara o por teléfono al menos. Eso es una tontería. No puedes enviar un correo electrónico a alguien para romper”.

Podría no ser lo que parece

Por su parte, en la caja de comentarios, los usuarios de TikTok dejaron por sentado todas sus sensaciones al respecto: “Imagina la despedida... vive, ríe, no te amo”, “es un término de ventas. Lo está escribiendo a un cliente potencial”, “nota personal: no corra para asumir. Esto podría ser una culminación de un acuerdo comercial, ruptura de contrato, etc.”, “no podríamos ser juiciosos y sacar conclusiones precipitadas. Podría ser una ruptura laboral, una ruptura de un club deportivo”.