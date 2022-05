No existe nada más contagioso en la vida que una risa sincera. Eso también quedó demostrado en un video viral publicado en TikTok y que se ha compartido en las distintas redes sociales hasta ser replicado en 20minutos. El clip grabó la burla de una madre al ver bailar a su hija.

Lara, la usuaria de TikTok, se lleva las miradas de todo el mundo por una publicación que realizó recientemente. En el clip se escucha un audio de su madre con la reacción de un video suyo bailando, lo que generó risa y admiración de sus seguidores.

“Ay me meo, que risa”

La joven le envió a su madre un video de su clase de danza, pero no se imaginaba que ella le respondería de tal manera como lo hizo. Una risa tan burlona como contagiosa y con un mensaje a medias que llamó la atención de su hija.

La mujer inició la grabación riendo cuando de pronto soltó su primera burla: “No he podido ver acabar el video”, dijo. Sin parar de reír, la madre de Lara repite en varias ocasiones que no logró terminar de ver el clip por la risa que le provoca.

“Ay que me meo, ¡cuánto hacía que no me reía!”, se le escucha decir a la madre antes de darse cuenta de lo que dijo y remediar la situación al tratar de halagar a su hija: “Ay qué bien bailas hija”, acabó diciendo la madre pero sin parar de reír.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.