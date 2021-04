Cuando se trata de criar hijos, existen toda clase de métodos. Están quienes prefieren ser estrictos, como también quienes optan por convertirse en el mejor amigo de sus pequeños. Lo cierto es que es muy probable que la mayoría de padres esté de acuerdo en formar a sus hijos para que tomen las mejores decisiones por sí mismos. Por eso, una madre de Australia le ha estado enseñando a su niña sobre el consentimiento. Asegura que lo hace desde que esta nació.

Brittany Baxter explicó, mediante un video publicado en TikTok, que no permite que nadie bese o abrace a su hija de 2 años, dado que es la propia pequeña quien debe permitirlo. “Como madre, practico el consentimiento con mi hija y algo realmente me ha estado molestando, así que pensé por qué no llevarlo a TikTok para que podamos hablar de ello”, empieza diciendo la mujer, cuyo clip se ha vuelto viral en la mencionada plataforma.

“¿Podemos empezar a normalizar el hecho de que los niños no tienen que besar a los adultos? Mi hija tiene casi dos años y he estado en el proceso de enseñarle su consentimiento básicamente desde el día en que nació, y me parece que realmente no ayuda cuando los adultos en su vida dicen ‘¡¿Qué?! Tenemos que pedirte un beso y un abrazo?’, a pesar de que he explicado por qué varias veces”, continúa.

“Y luego, cuando ella dice que no, los adultos dicen ‘Oh, no me quiere, mis sentimientos están tan heridos’ y luego proceden a traspasar los límites de su cuerpo de todos modos”, agrega. “Mi hija y su cuerpo no existen para que nadie se sienta más cómodo y para que nadie se sienta más amado, no es culpa suya y no es culpa mía que la generación mayor no se haya tomado el tiempo durante toda su vida para aprender cómo regular sus emociones para que no se siga pasando por alto el consentimiento”.

“Los sentimientos de nadie serán más importantes que el derecho de mi hija a su propio cuerpo y estoy seguro de que no le permitiré crecer en un entorno en el que uno, no sabe cómo decir que no, y dos, no sabe lo que significa que su no sea respetada”, finaliza.

En un video subido posteriormente, explicó cómo hace con los abuelos de la niña que usualmente traspasan los límites. “No tienes que sacrificar tus límites o los límites que tienes para tus hijos con el fin de aliviar la incomodidad de los demás, su incomodidad es de ellos”, dice, pero a ellos “les va mejor”.

El video de Baxter ha sido visto más de 400 mil veces y, por supuesto, ha desatado controversia. Un gran número de usuarios le expresó su apoyo y aseguró que están poniendo en práctica todo lo expuesto en el video; sin embargo, están quienes aseguran no estar de acuerdo con lo que dice.

“Animo a mi hija de 21 meses a que se vincule (calidez emocional y física) con mis padres y ella está muy conectada con ellos. Realmente no entiendo su enojo”, dijo una usuaria. “Trabajando en esto también con mi hijo de dos años. Hemos tenido que reducir sus interacciones con mi madre debido a que ella no respeta esto y no me siento culpable”, comentó otro. “Yo incluso le pido permiso a mi hija para un beso ¡Si no quiere uno, es su elección! No me siento menos amada cuando dice que no”, agregó un tercero.

