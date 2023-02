Los docentes enfrentan todo tipo de situaciones cada día. Así lo demostró la profesora Lupita Valenzuela (@lupitavalenzuela_03), quien publicó a través de TikTok una incómoda experiencia que vivió en el salón de clases.

Todo comenzó cuando la maestra enseñó en su grabación cómo sus pequeños alumnos ‘critican’ su forma de vestir y le hacen preguntas frecuentes como “¿maestra por qué estás fajada así?, ¿Maestra por qué traes zapatos de señor?, ¿Maestra por qué traes el mismo peinado diario? y ¿Maestra por qué parece que traes mandil?”.

Minutos después, Lupita apareció y, antes de ingresar a la escuela, indicó “pues ya me voy, a ver ahora qué me critican esas personas tan pequeñitas, ¡Nunca en la vida me había sentido tan juzgada!”.

Una vez que llegó al aula, ella saludó a sus estudiantes y les consultó sobre si hoy tienen algo que cuestionarle. En ese momento, Valenzuela aprovechó para ‘criticar’ a los menores: tras voltear la cámara del celular, mostró a los pequeños que tienen máscaras de rebaño: “Este salón se ha convertido en toda una aldea de pastorcitos, lobos y ovejas”.

En cuanto a los comentarios, varios usuarios contaron experiencias similares. “Jajaja, así una maestra del kínder de mi niño me decía, ‘ay señora, yo a diario debo fijarme cómo me pinto y cómo me peino’”.

“Llevé un pantalón holgado y me dijeron ¿por qué vino en pijama?, pero también, que bonita se ve hoy”, indicó otro. El video ya se convirtió viral y alcanzó rápidamente cuatro millones de reproducciones.





