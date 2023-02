Una profesora en España no sabía cómo lidiar con un grupo de alumnos que no dejan de causar alboroto en clase, por lo que no tuvo mejor idea que ponerlo al frente del aula delante de todos sus compañeros y como castigo los obligó a hacer bailes virales que están de moda en TikTok, hilarante momento que llegó a millones de personas arrancando incontables carcajadas.

Dejemos que sea Guillermo Tendero (@gxillee) sea quien nos lo cuente de la mejor manera: “nos pilló la profesora hablando y como castigo nos sacó a bailar delante de toda la clase”, y lo que vemos es a dos muchachos, uno con polera blanca y otro de verde delante de la clase, todos atrás no paran de reír.

La canción que bailan es “Mercho” de Lil Cake & Migrantes. Ambos, intentando perder la vergüenza tratan de sincronizar los movimientos para hacer una coreografía, siquiera, decente, pero lo que consiguen son las arengas de la propia maestra quien los alienta a seguir con lo suyo.

Mira aquí el video viral

“No me puedo creer que haya hecho esto”, reflexiona Guillermo en la descripción del clip que suma más de 5.4 millones de vistas y con miles de comentarios más divertidos: “¿premio o castigo?”, “qué bendición”, “¿no será premio en vez de castigo?”, “¿podemos ser amigos?”, “a mí también me hizo bailar por llegar tarde”, “necesito una profe así”, “profesores y niños así, por favor”, “en España tienen tele en el cole”, “adópteme, señorita miel, ja, ja, ja”, fueron algunos de los comentarios.