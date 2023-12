Un hombre no quiso desaprovechar la oportunidad durante su viaje a la ciudad de Roma (Italia) con el objetivo de proponerle matrimonio a su pareja, pues sentía que era el lugar adecuado para dicho momento, pero jamás pensó que pasaría uno de los momentos más vergonzosos de su vida. ¿Estás interesado en conocer los detalles de este video viral? De ser afirmativo, aquí en Mag los descubrirás.

El hombre que sufrió esta incómoda situación se hace llamar Valerio (@herclueless). En el video que publicó en su cuenta de TikTok, se aprecia a la pareja bailando bajo las luces de Navidad en la llamativa Via dei Condotti. Es en este punto específico que decidió aprovechar y se arrodilló para mostrarle la sortija a su pareja.

En un primer momento, la joven mujer que poseía un vestido negro quedó impactada ante el accionar de su novio, pero segundos después, sus acciones cambiaron drásticamente al pedirle que el hombre se detenga y nuevamente esté de pie, demostrando que no estaba dispuesta a aceptar.

A pesar de que un tenor armonizaba la situación para que tuviera un final feliz, no fue capaz de cambiar la firme decisión que poseía la chica, pues respondió finalmente que no se encontraba lista para pasar a la fila de las casadas. Por su parte, el caballero no tuvo más opción que levantarse y asimilar el triste desenlace.

Es más, publicó otro clip en su propia cuenta bromeando por la experiencia que le tocó afrontar. En dicho material explicó que, si alguien piensa que su vida es complicada, se está equivocando, pues indica que no hay peor sensación de ser rechazado en Nochebuena y al frente de 1.4 millones de personas.

Los usuarios mostraron su apoyo a Valerio

Pese a que muchos destacaron su valentía para realizar dicha propuesta a su novia, también resaltaron que no merece aquella mujer en su vida, pues dieron a entender que por ninguna razón debió rechazarlo si es que realmente lo amaba; sin embargo, pocas cuentas apoyaron la decisión de la chica justificando que la iniciativa fue “muy pronta”.

