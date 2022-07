El éxito de ‘Mi bebito fiu fiu’, tema producido por el peruano Tito Silva Music, ha traspasado fronteras y hoy en día no hay famoso que la cante o reaccione ante él. Sin embargo, en TikTok, una usuaria argentina ha asegurado ser la autora de la canción y su video se ha vuelto viral.

Luego de hacerse viral en Perú desde hace algunas semanas, ‘Mi bebito fiu fiu’ ha traspasado fronteras y famosos como Ibai Llanos, Bad Bunny, Erika Buenfil, entre muchos más, se han unido al éxito.

Es sabido que la canción se originó a raíz del escándalo que involucró al expresidente Martín Vizcarra y la congresista Zully Pinchi; sin embargo, una usuaria extranjera ha sorprendido al asegurar que la creación le pertenece.

La protagonista del video que se hizo viral en TikTok es Mariel Vicenzi, una argentina muy activa en las red social china.

“Hola gente, ¿cómo están? Bueno, nunca pensé que tendría que hacer un video así, pero, debido a que me robaron una canción que es “Mi bebito fiu fiu”, les vengo a mostrar que soy yo la cantante. Obviamente, la pista no era esa, alguien encontró mi audio y lo usó. Les voy a cantar mi canción para que vean y me crean”, indicó en su cuenta de TikTok @marivicenzi.

La joven hizo una demostración e interpretó el tema con leves cambios. Finalmente, pidió que se haga justicia y la reconozcan como la verdadera autora del tema viral.

“Espero que se haga justicia esto, yo la estoy pasando medio mal. Era mi canción, ya sé que es medio bizarro y todo lo que digan, pero yo quería generar ese impacto. Que se haga justicia”, refirió con total seriedad.

El video se publicó el fin de semana y, hasta la fecha, superó los 10 millones de reproducciones. En los comentarios, muchos usuarios se preguntaron si se trataba de una broma y hubo algunos que le pidieron a la tiktoker pruebas.

“Si era un chiste, no entendí”, ¿Por qué no hay #humor?”, fueron algunos de los comentarios.

Tras la avalancha de comentarios, la argentina volvió a cantar la canción en videos posteriores, pero muchos siguieron poniendo en tela de juicio sus afirmaciones.

¿Cómo nació ‘Mi bebito fiu fiu’?

En mayo de este año, el programa Panorama difundió unos supuestos mensajes que evidenciarían que el expresidente Martín Vizcarra mantuvo una relación extramatrimonial. De acuerdo con las capturas de pantalla, difundidas por medios locales, el exmandatario citaba en un hotel a Zully Pinchi, quien era candidata para el congreso por el partido político Somos Perú.

En uno de los mensajes que intercambiaron, él le manda un selfie y ella responde: “fiuuu, fiuuu”, luego escribe: “pásame los datos, por favor, que ya me va a tocar mi turno”.

Estas y otras frases sirvieron de inspiración a Alberto Silva, productor musical conocido popularmente como Tito Silva, quien creó “Mi bebito fiu fiu”.

Síguenos en nuestras redes sociales: