Una mujer fue electrocutada y arrestada tras negarse a usar mascarilla durante un partido de fútbol escolar. El hecho, captado en una escuela de Logan (Ohio, Estados Unidos ), desató polémica entre los usuarios de redes sociales, luego de que la grabación se volviera viral .

Alecia Kitts se encontraba en las gradas viendo el partido de fútbol de su hijo cuando el oficial Chris Smith se acercó para pedirle que use mascarilla. Ella se negó alegando que tenía asma, pero el oficial insistió y le dijo que si no se la ponía tenía que abandonar el lugar. Tras no ponerse de acuerdo, el policía intentó sacar a la mujer por la fuerza, pero esta se resistió. Entonces, el agente usó su pistola táser, le puso las esposas y la llevó fuera del estadio.

“¡Suéltame! Me estás arrestando por nada. ¡No estoy haciendo nada malo!”, gritaba Kitts durante su arresto, que se produjo ante la atónita mirada de varios padres y niños.

La mujer fue liberada el mismo día, aunque está siendo acusada de allanamiento de morada mientras se investigan otros cargos.

El Departamento de Policía de Logan explicó, a través de un comunicado publicado en Facebook, que “es importante señalar que la mujer no fue arrestada por no usar máscara, se le pidió que abandonara las instalaciones por violar la política escolar. Una vez que se negó a salir del local, le informaron que estaba detenida por allanamiento de morada. Se resistió al arresto, lo que derivó en el uso de la fuerza”.

