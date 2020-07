Un video compartido el pasado 23 de julio en YouTube por el canal Perez Hilton se volvió viral en Facebook por mostrar el preciso momento en que una mujer se niega a usar una mascarilla en un supermercado ubicado en Beaumont, California (Estados Unidos), e incluso amenaza con disparar a un empleado.

Resulta que un trabajador de Stater Bros. Markets, al ver que una mujer estaba dentro del establecimiento sin tapabocas, fue hacia ella para pedirle que la utilizara, ya que es obligatorio según las normas del estado de California y del propio local.

Como recibió una negación por parte de ella, él decidió encender su cámara para grabar el momento. Dicho accionar le generó gran fastidio a la protagonista del video, que no quiso hacer caso a la indicación del empleado.

La mujer sostuvo que no podía usar una mascarilla debido a que le dan ataques de ansiedad. Al ver que el empleado del establecimiento no dejaba de registrar todo, decidió amenazarlo. “No me estés grabando en video porque te dispararán afuera en el estacionamiento” , dijo, según la publicación de YouTube.

Tras dicha situación el hombre señaló que llamaría a la Policía. En ese momento, la mujer optó por sacar un tapabocas de su bolso. El clip, debido a todo lo que muestra, fue posteriormente difundido en otras redes sociales como Facebook, donde se volvió viral.

