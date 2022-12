Una mujer de México que trabaja limpiando casas en Estados Unidos se viralizó en TikTok tras dar a conocer la curiosa experiencia que vivió recientemente. El incidente se produjo poco después de recibir un presente de parte de una clienta.

Según Monica Rodriguez, identificada en redes sociales como @moniruiz78, suele ser común que algunas personas le obsequien artículos que ya no necesitan. Hace poco, le entregaron una cartera de una marca de lujo; sin embargo, pasó de la alegría a la decepción al darse cuenta de un inesperado detalle.

“Llegué y empecé a limpiar toda la casa y al último dejamos la recámara de ella”, dijo la mujer. Cuando estaba por retirarse, la clienta se le acercó para entregarle un regalo: “Me dijo ‘mira, te tengo una bolsa, es Louis Vuitton’... Se me quisieron salir los ojos”.

De la ilusión a la decepción

Monica pensó que se trataba de un artículo costoso y se mostró muy agradecida. En cuestión de segundos, empezó a imaginarse con qué otras prendas podría combinar el accesorio; no obstante, su ilusión se derrumbó al escuchar un comentario de la persona que le hizo el obsequio.

“Me dijo ‘es de esas copias, no es original, pero no me gustó porque la compré y se rompió’”, recordó. Tras ello, la mujer decidió contar lo sucedido en sus redes sociales, sin imaginar que causaría furor entre los usuarios.

“Esa es Luis Gritón (no Louis Vuitton)”; “A leguas se veía que era copia”; “También me había ilusionado, ya le iba a pedir la dirección para ir a limpiar yo”; “A mí me regalaron una bolsa de naranjas”; “El detalle muy bonito”; “Y tú me ilusionaste a mí, dejaste para lo último decir que no era original”; “Eso es Liusa Buiton me parece”, fueron algunos de los comentarios dejados por los internautas.

Hasta el momento, el clip acumula más de 1,2 millones de reproducciones.

¿Cuánto se gana por limpiar una casa en Estados Unidos?

Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, una persona gana en promedio US$14,22 por hora por limpiar una casa, por lo que al año sería un total de US$29.580.

Sin embargo, esta cifra puede cambiar según la ciudad, la zona e incluso el hogar en cuestión. Con esta labor, se obtienen aproximadamente US$113,76 por una jornada de ocho horas y en un mes US$2730,24.