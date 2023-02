Ruth y Mónica son dos hermanas de Nigeria que gozan de popularidad en TikTok por la cuenta que administran juntas (@_amenayatwins). Precisamente, en esa red social han causado gran impacto luego de publicar un video viral donde revelaron las singulares preguntas que les suelen hacer por ser africanas. Todos los detalles están aquí.

“Qué sufrimiento es ser africana hoy en día, ¿verdad?”, comenzaron diciendo en el clip. “Las tonterías que tenemos que escuchar”, agregaron. Luego indicaron que iban a responder las interrogantes más comunes que les hacen.

“Vamos a contestar para que no vuelvas a preguntar. África es un continente, ¿vale?... Entonces, es un continente, hay muchos países, de los cuales se diferencian de muchas razones, pero, ¿hay electricidad? Sí, en algunas sí, en otras no. ¿Hay agua? Imagínate, si no hubiera agua, tendríamos nosotros un problema”, precisaron.

“Imagínate no tener agua, ¿no? Imagínate no tener agua, llevar años sin beber agua y aún así seguir en pie. Bueno, pues no sé si el problema es tuyo o mío. No sé quién se tiene que reír aquí”, añadieron mostrándose más indignadas.

Mira aquí el video viral

Luego recalcaron que la sabana solo está en ciertas zonas de África, por lo que es surrealista preguntar a alguien de Nigeria si ha visto jirafas o vive con leones. “No hace falta ser muy inteligente para saber que es imposible que una sabana ocupe todo un continente… lógica”, señalaron, antes de recalcar que hay diferentes climas.

Les preguntan si su idioma es el africano

Lo que también les incomoda es que les consulten: “¿Qué idioma habláis? ¿Africano?”. Realmente no les agrada eso. “Vuelve a realizar la pregunta, pero antes de realizarla otra vez piénsala. ¿Qué idioma hablamos? ¿Africano?”, manifestaron después. “Si tú razonas la pregunta, ¿en qué continente se habla solo un idioma? Es que ni en Latinoamérica”, aseveraron.

El video viral, en poco tiempo, superó las 2 millones de reproducciones. Varios usuarios que pudieron apreciarlo resaltaron que se sintieron un poco regañados por las mujeres, pero al mismo tiempo señalaron que entienden su molestia por las preguntas que les suelen hacer.

Síguenos en nuestras redes sociales: