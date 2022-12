Un joven colombiano llamado Luis Miguel reveló cómo logró conseguir la visa a Estados Unidos, luego de que se la negaran en cuatro oportunidades. La quinta vez fue la vencida y compartió detalles de su caso mediante las redes sociales.

Según contó el usuario, identificado en TikTok como @luismiguelmustafa30, desde hace varios años estuvo intentando obtener el documento. Aunque siempre había ido a la embajada acompañado de su madre, a la última cita decidió ir solo.

En esa ocasión, se sintió muy nervioso pues creyó que le negarían la visa una vez más; sin embargo, todo cambió cuando se dio cuenta de un detalle que habría influido a la hora de tramitar sus papeles.

Cuando estaba en la fila esperando su turno para conversar con el oficial consular, se percató de que habían dos filas. En una de ellas nadie conseguía el permiso, mientras que en la otra todos salían con su visa.

“Al lado izquierdo, a todos les negaban la visa. Yo me acuerdo que la vez pasada que yo había ido me tocó al lado izquierdo”, señaló. “Al lado derecho, todos salían con el papelito de la visa aprobada. Aunque era una suposición mía porque me imagino que eso no tiene nada que ver”.

Cómo consiguió la visa a Estados Unidos

Teniendo aquello en mente, se ubicó al lado derecho y conversó con la entrevistadora que le hizo una serie de preguntas.

“Le dije: ‘Hola, buenos días’, y ni me respondió el saludo. Lo único que me dijo fue: ‘¿Para dónde va?, y le respondí que a Las Vegas”, recordó. “Yo soy empresario, tengo una empresa hace siete años y le dije pues el nombre de la empresa y ella se quedó callada”.

Luego, la oficial le preguntó si había hecho turismo en otros países. Su respuesta fue: “sí, he ido a Europa, México, Ecuador, hace poquito estuve en Dubai. Y se volvió a quedar callada”.

Finalmente, la trabajadora revisó que el pasaporte del colombiano tuviera sellos de los países mencionados en sus respuestas y, cuando comprobó que los datos eran reales, le dio su documento. “Me dio la visa gracias a Dios”, cerró Miguel.

El testimonio de Luis Miguel se viralizó y generó una gran cantidad de reacciones entre los usuarios. Algunos de ellos compartieron sus experiencias al tramitar el mencionado documento.

“Te felicito, el que persevera alcanza”; “Y que yo me eché a morir porque me la negaron y es la primera vez”; “Te la negaban porque no era el tiempo, pero ya es tu momento de grandes cosas”, comentaron las personas.