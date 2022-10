Estimular el lenguaje en los niños es una de las tareas en la que se enfocan más los padres; sin embargo no todos logran que sus pequeños hablen bien antes de ingresar la nido. Esto no es lo que pasó con María Eugenia, una bebé de 2 años que ha cautivado TikTok con su ‘drama infantil’, pues un video viral dejó al descubierto su molestia al no poder hacer amigos en la guardería al ser la única que expresa palabras, mientras el resto solo balbucea. Su madre fue la encargada de compartir las imágenes y explicar lo que en verdad está pasando.

Ella es Fatyma Cavazos, una psicóloga y experta en estimulación temprana y desarrollo infantil que comparte diversos consejos desde México en su cuenta oficial @azulquedito1 en la que abundan videos utilitarios sobre el desarrollo de los infantes.

El ‘drama’ de la bebé para hacer amigos

El último 4 de octubre publicó un video que rápidamente se hizo viral al leerse “como cuando eres la única de 2 años que habla en tu escuela”. En él aparece la niña sentada en una silla de auto en la parte trasera del vehículo y con el uniforme de la institución a la que asiste. De pronto su madre le pregunta con quién jugó durante el día y es ahí donde empieza el anecdótico momento.

La pequeña dijo que “con nadie”, pues los niños de su guardería todavía no hablan y los imitó haciendo divertidos balbuceos.

Fatyma Cavazos subió el material con el siguiente mensaje: “Es importante estimular el lenguaje desde pequeños! Siempre tenemos opciones para hacerlo a través del juego”.

Las imágenes se volvieron viral y acumulan más de 736 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios de madres que quedaron sorprendidas con la fluidez con la que se expresa María Eugenia a sus dos años y pidieron consejos para replicar en sus niños. “A los 2 mi hija también era la única que hablaba en el maternal se aburría y se salía de su salón para ir con los niños más grandes”, “Todos los niños aprenden a su ritmo”, “También es importante estimular la empatía y compañerismo”, “yo creo que solo falta que los estimulen más en casa. Mis hijas al año ya hablaban”

Si bien muchas madres quedaron impactadas con el video, otras resaltaron lo importante que es tener presente que cada pequeño tiene su propio proceso de aprendizaje y hay que enseñar a los niños a ser empáticos.

