Un joven de México utilizó su cuenta de TikTok para mostrar la insólita travesura de su prima de cuatro años. Su publicación se volvió viral y generó toda clase de reacciones.

Según el usuario Alexander Cera (@alexander_cera), estaba juntando en su habitación una gran cantidad de billetes de 50, 100, 500 y 200 pesos para arreglar su auto, ya que había sufrido un accidente.

Desafortunadamente, su prima, al encontrar el efectivo, confundió los billetes con ‘papelitos de colores para recortar’.

“Tu prima de cuatro años encontró en tu cuarto unos papelitos de colores para recortar”, escribió el joven, mostrando que el dinero terminó triturado debido a la travesura de la pequeña.

El incidente se hizo viral sumando más de 3 millones de visualizaciones y cientos de personas reaccionaron publicando todo tipo de comentarios

“Ay ay no es mi dinero, pero me dolió”; “es mi mayor miedo ¡ay! Tengo 4 mil dólares en efectivo y acá los niños son medio bruscos”; “yo le dejo de hablar toda la vida”; “ay, que niña tan traviesa, los papás si deben de compensarte claro de que sí pues ella no es responsable aún, pero ellos sí”; “yo aventaba el dinero de mi mamá por la ventana del carro, eran dólares y los acababa de cobrar, recuerdo y me da coraje conmigo misma”, escribieron los internautas.

Consejos para guardar el dinero en casa

Si piensas guardar tu dinero ahorrado en casa, debes saber que se recomienda esconderlo en lugares insospechados. Los expertos coinciden en señalar ciertas ubicaciones tales como:

Una caja fuerte: lo mejor y más eficiente. Se recomienda ubicarla en un lugar que no esté a la vista.

Maceta: un lugar tan insospechado como efectivo. Puedes usar una bolsa de plástico y posteriormente la entierras.

Libro: si tienes una estantería grande, puedes guardar billetes al interior de un libro que no esté al alcance.

Congelador: igual de insospechado que la maceta. Usa una bolsa y guarda todos tus objetos de valor.

Zapato: escoge un zapato o bote que no utilices y esconde allí tu dinero. Guárdalo en su caja y luego en un armario.