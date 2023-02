Brodie tiene un fuerte reclamo que hacerle al gobierno de los Estados Unidos: que los fines de semana de la escuela ya no tengan dos días de descanso, sino tres. La enérgica protesta del menor se hizo conocida en Instagram donde no tardó nada para hacerse viral, además de asegurar que este ha sido uno de sus más grandes sueños desde hace años.

“Soy Brodie y esto es para el gobierno y estoy protestando. Quiero tres días libres de la escuela porque... he estado cansado de la escuela últimamente y he estado soñando con tres días libres. Dos días libres de la escuela no son suficientes. Necesito tres días libres”, dice el pequeño de 6 años con extrema seriedad.

Al sustentar sus razones, estas fueron las más importantes: “necesito tiempo para jugar e ir con Nay Nay y quedarme en casa y hacer lo que quiera afuera”, confesión que hace sabiendo que tiene el apoyo de Jessica Kenyon, su madre, quien compartió la cinta en Instagram desde su cuenta (jess_kenyon).

Mira aquí el video viral

“Llévenlo a Washington”

Pero, eso no es todo, pues el pequeño huelguista le preguntó a su mamita si envió el video de su protesta al Gobierno, además de querer saber si su reclamo fue atendido con prontitud. Lo cierto es que no sabemos si la Casa Blanca le hará caso, pero sí de miles de desconocidos en redes sociales.

“El héroe que todos necesitamos. Llévenlo a Washington”, “Brodie es un hombrecito muy inteligente con una idea muy factible y un gran razonamiento para respaldar dicha protesta. Sus padres también deberían trabajar solo 4 día a la semana y tener un fin de semana de 3 días para pasar tiempo y criar a este precioso niño”, fueron algunos de los comentarios.