Astiyazh Haghighi y su novio Amir Mohammad Ahmadi son una pareja que no tuvo mejor idea para celebrar su amor que bailando románticamente en las calles de Teherán, Irán, para luego publicarlo en redes sociales, pero su alegría no duró mucho pues la policía, increíblemente, los arrestó y han sido condenados a prisión, por lo que la historia de este impactante hecho se hizo viral tras dar la vuelta al mundo.

De acuerdo a las declaraciones recogidas por ABC de los activistas de los derechos humanos, los novios habrían sido sentenciados a varios años, condena que se enmarca dentro de la brutal represión que el gobierno iraní aplica contra los manifestantes debido a la convulsión social que vive actualmente el país islámico.

La pareja es muy conocida en Instagram y el video que les trajo problemas los muestra bailando en medio de la noche en la Torre Azadi, donde ambos giran y se abrazan, pero, por esos tremendos contrastes que existe entre Occidente y el mundo musulmán, en Irán no es ilegal que las mujeres bailen en la calle, pero sí lo es hacerlo acompañadas de hombres, pero ella también lució su rostro sin mostrar el pañuelo en su cabeza que, curiosamente, no portar esta prenda se ha vuelto un símbolo de las protestas de las mujeres que luchan por más derechos civiles.

Mira aquí el video viral

10 años en prisión por bailar

Sin embargo, la pareja nunca dijo que el video tuviera un trasfondo político, por lo que su arresto indignó a todo un país y la noticia se filtró a occidente el domingo 29 de enero por un grupo de activistas que informaron que el arresto tuvo lugar el pasado 1 de noviembre de 2022 y que la justicia les habría dado 10 años y 6 meses de prisión cada uno.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), los encargados de dar a conocer esta noticia añadieron que ambos fueron prohibidos de usar redes sociales y salir del país por 2 años, pero también se les prohibió acceso a un abogado. Los cargos que afrontan son “confabulación y manifestación contra la seguridad del país”, de acuerdo a la cadena noticiosa iraní Mazin.

“Su objetivo era animar a la gente a protestar y derrocar al régimen. Usaron su plataforma para anunciar protestas, incluida la convocatoria para las protestas del 26 de octubre. A pesar de que los agentes de seguridad les informaron sobre sus acciones perturbadoras, persistieron y fueron arrestados el 1 de noviembre”, dice el informe.

Los efectos de la ‘policía moral’

De hecho, lo cierto es que Haghighi ya tuvo problemas con las autoridades, en especial con la policía moral ¿la razón? Vestir inadecuadamente: “me llevaron dentro de la camioneta... el miedo que me dio nunca me abandonó. A menudo me maldices y me preguntas por qué no hablo. Quiero decirte que no puedo, no porque no quiere, es porque mi madre ni tiene a nadie más que a mí y yo soy el jefe de mi familia. Tengo miedo de las lágrimas de mi mamá”, dijo en una publicación del 20 de setiembre de 2022 en Instagram.