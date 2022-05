Practicar skate no es tan fácil como parece, no, por supuesto que no. Esto demanda mucho equilibrio y años de aprendizaje para realizar las acrobacias y, sobre todo, saber cómo caer. En ese sentido, un niño se volvió viral por intentar saltar un montículo con su patineta y tener un aterrizaje suave jamás visto. El pequeño se paró como si nada y siguió con lo suyo.

Según se aprecia en un video publicado por la cuenta @falling_over en Twitter, un niño quiso saltar por un montículo de decreto para sorprender a sus amigos, pero no salió como lo esperado. Su patineta quedó en el camino y el menor salió volando por los aires.

Cuando todo indicaba que iba a tener una caída algo aparatosa por el salto, el niño tuvo un aterrizaje épico y suave jamás antes visto. Literal, se deslizó sobre el decreto y no se hizo ningún rasguño alguno, sorprendiendo a sus amigos quienes tuvieron una curiosa reacción.

El video fue editado con una música de jazz para acompañar a las imágenes y de paso hacerlo más gracioso. Desde su fecha de publicación, el pasado 21 de mayo, el clip cuenta con más de 774 mil reproducciones y 6830 retweets.

Como era de esperarse, usuarios no tardaron en reaccionar a las divertidas imágenes y se pronunciaron sobre lo sucedido. “Cayó con estilo”, “No se hizo ningún rasguño”, “El niño es todo un profesional con la patineta”, son algunos de los que se logran leer. El video es tendencia en México.

¿Cuáles son las lesiones más comunes en el skate?

Aparte de las típicas contusiones, abrasiones y laceraciones que pueden aparecer en una caída, las lesiones de mayor gravedad relacionadas con el skating predominan en los miembros superiores siendo las más comunes las fracturas y esguinces de muñeca, mano o dedos y clavícula, mientras que en los miembros inferiores los esguinces de tobillo y fracturas en el pie o tobillo suelen ser las lesiones más graves, según Redtf.es.