Es usual que las madres peinen a sus hijas antes de mandarlas a sus colegios, pero a veces no tienen tiempo suficiente. En México, un hombre se dio cuenta que su esposa requería de ayuda y se propuso a realizar peinados. Hoy se ha convertido en el ‘estilista’ de su pequeña y ha sorprendido a los usuarios de TikTok con sus videos virales.

El mexicano Eithan Asahy Cuevas es el vivo ejemplo que los hombres también pueden aprender a hacer peinados a sus hijas y sin malos resultados. A través de su cuenta de TikTok (@elguerocuevas), explicó que un día su esposa debía ir a trabajar más temprano de lo habitual y le pidió que se encargue de hacerle un peinado.

El hombre no rehuyó a la responsabilidad y miró algunos tutoriales en internet para hacerlo de forma correcta.

Usuarios aplauden gesto del padre

El último jueves, Eithan Asahy publicó un video en donde aparece peinando a su hija y conmovió a miles de usuarios, quienes le pidieron otro clip.

En el segundo video, subido el viernes último, aseguró que esta labor la seguirá haciendo hasta que su hija tenga la mayoría de edad, según precisa En el Radar.

“No hay problema que me levante a las 5:00 de la mañana para peinarla para que se vaya a la prepa, a la universidad y luego (peinaré) a los hijos de sus hijos, no me importa, mientras Dios me permita yo voy a seguir peinado a estar hermosura de princesa”, dijo el tiktoker.

Para que los peinados queden perfectos, le pone moñitos a su hija y, de esta manera, pueda lucir “más preciosa”

El video superó el millón de visualizaciones y los usuarios llenaron de elogios al padre. “¡Y el premio del mejor papa es para usted! ¡Esos son los recuerdos que ella siempre va tener de usted!; “Felicidades, te quedó muy bien. Qué bueno que aún haya hombres así”, fueron algunos de los comentarios.

