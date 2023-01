La higiene personal es muy importante. No solo porque nos da un mejor aspecto, sino también por nuestra propia salud. Al asearnos correctamente, podemos evitar enfermedades. Sin embargo, hay algunas partes del cuerpo que las personas no lavan lo suficiente, según la Dra. Jen Caudle, quien es de Filadelfia, Estados Unidos. Ella publicó un video viral en TikTok (@drjencaudle) donde brindó esa información.

La profesional de la salud no se fue con rodeos. Ella, segundos después de informar sobre qué iba a hablar en la grabación que compartió, indicó que bastante gente no se lava el ombligo, lo cual considera que es algo asqueroso.

Luego informó que las personas no se lavan lo suficiente las orejas. “La parte superior de la oreja, detrás de esta pequeña área aquí, la parte posterior y también el lóbulo”, explicó. “Quiero que laves específicamente esa área. Si te frotas la oreja, la hueles y es asqueroso, no te la has lavado recientemente”, añadió.

Las uñas tampoco son lavadas como debe ser, según la doctora. “Aquí es donde queda atrapada mucha suciedad y asquerosidad”, recalcó. “¡No solemos pensar en eso!”, expresó más adelante para luego informar que asear las piernas también es muy importante.

“Sí, en realidad necesitas lavarte las piernas”, señaló. “No estoy hablando de dejar que el jabón se escurra por tus piernas en la ducha, ¡estoy hablando de lavarte!”, precisó. Finalmente, habló sobre la relevancia de lavar los dedos de los pies.

“Ok, ponte entre esos dedos de los pies. Asegúrate de lavarlos. Tú quieres asegurarte de que estás previniendo infecciones de muchos tipos diferentes, así que asegúrate de lavarte deliberadamente los dedos de los pies y el resto del cuerpo”, sentenció en su video de más de un millón de reproducciones.

La reacción de los usuarios

Muchos usuarios agradecieron a la doctora por la información que brindó, recalcando, por ejemplo, que no se aseaban correctamente el ombligo. Otros internautas, en tanto, consideraron que lo que dijo la profesional de la salud es algo que todos debieron saber desde muy pequeños.

