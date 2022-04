Este 30 de abril se celebra en México el Día del Niño y en la víspera de esa fecha se han realizado distintas actividades en las escuelas de los diferentes estados. Una de ellas fue el “Día de los Peinados Locos”, que consiste en que los alumnos del kínder o inicial acudan con divertidos looks. Una profesora compartió en TikTok los peinados de sus alumnos y el video se volvió viral.

En distintas partes de México se celebró el “Día de los Peinados Locos”, como parte de las celebraciones por el Día del Niño, según refiere Quinto Poder. Una de las profesoras que se hizo viral en TikTok por publicar un divertido video con los peinados de sus alumnos fue la usuaria @jennyaleb, quien responde al nombre de Alejandra.

“Lo que alguien con mucho talento puede hacer con poco presupuesto”, se lee en la descripción del clip, que ya tiene más de 9 millones de visualizaciones.

Entre los “peinados locos” realizados por los padres de los menores se encontraban “Spiderman”, “El Perrito”, “El Arco Iris”, “La Coca Cola”, el “Mango Chupado”, entre otros.

Peinado “Coca Cola”, el preferido

El clip fue publicado el último martes y ha obtenido más de 700 mil “Me gusta”, además de miles de comentarios. Los usuarios tuvieron preferencia por el peinado “Coca Cola” y destacaron la creatividad de los padres de familia.

Precisamente, ese peinado se volvió viral en TikTok. El último miércoles, la usuaria @Karri.26 publicó un video en donde su hija acude a la escuela con ese look. El clip fue reproducido más de 17 millones de veces en la red social china y cuenta con más de un millón de “Me Gusta”.

Los esfuerzos no fueron en vano, pues la niña ganó el primer lugar en el concurso de “Los ´peinados locos”. “Llegó (a casa) contenta porque ganó el primer lugar de su salón”, escribió la joven madre.

Niña sufrió bullying, pero las redes se unieron para alegrarle el día

No todo fue alegría en el marco de las celebraciones por el Día del Niño. Una pequeña llamada Frida sufrió las burlas de sus compañeros, tras acudir a su escuela con el peinado loco de “Maruchan”, una sopa instantánea.

“Me siento triste porque Frida, en vez de llegar contenta de su escuela, llegó llorando porque los niños de su salón se burlaron de ella porque tenía una sopa en la cabeza. Ya no quiere hacer la semana loca del Día del Niño y ya no quiere ir a la escuela por esos niños”, escribió la madre de la menor, Leydi Rocha, en su cuenta de Facebook.

La publicación se volvió viral y, de inmediato, los usuarios brindaron a la menor palabras de apoyo y destacaron la originalidad del peinado. Entre los comentarios, sobresalió el del usuario Cameron Miller, quien tuvo el gesto de hacerle a Frida un dibujo que se volvió viral.

No solo los adultos de unieron a esta campaña, sino los propios niños de la edad de Frida, quienes la saludaron y elogiaron su peinado “Maruchan”.

En una publicación posterior, Frida agradeció el apoyo de todos los usuarios de las redes sociales en un video que publicó su madre.

¿Dónde nació el ‘Día de los Peinados Locos’?

Pese a que se ha vuelto muy famoso en México, la celebración del “Día de los peinados locos” es una tendencia que nació en Estados Unidos, según refiere Los Andes. En las escuelas de ese país los alumnos asisten a clases en base a una temática determinada.