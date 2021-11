En redes sociales suele evidenciarse que, al igual que los seres humanos, a los animales les gusta relacionarse entre sí y tener momentos de distracción, tal y como sucede con una perrita y una yegua, quienes han demostrado que su amistad va mucho más allá de ser de diferentes especies.

Heidi Oswald Monti, la dueña de la perrita de nombre Maisie, fue la encargada de hacer pública esta relación a través del grupo Life is better with an Airedale Terrier de Facebook pues compartió una serie de fotografías y videos de lo bien que se lleva su mascota con la yegua Sweetie.

En los videos se puede ver que ambas gustan de lamerse y mostrarse afecto, convirtiéndose en íntimas amigas que comparten todo. Incluso, se dan tiempo para jugar en el reducido espacio que tienen ellas, tiendo en cuenta que las separa una reja de metal.

Casualmente, parece que Maisie detesta ese obstáculo entre las dos amigas ya que también se aprecia en uno de los clips que ella está haciendo un agujero en la tierra con la finalidad de pasar por debajo y permanecer más tiempo con Sweetie.

Otra teoría es que le está enseñando a cavar para que pueda salir de su corral. La interpretación de las verdaderas intenciones de los animales ya dependerá de que cada internauta vea el video viral y emita su apreciación.