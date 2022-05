Un amor como el de ellos no hay. En TikTok se ha vuelto viral un peculiar perro y no precisamente por alguna travesura o hecho anecdótico, sino por su inteligencia al transportar el desayuno de su dueño hasta su centro de labores. El can tiene que cruzar varias chacras y pistas para llegar a su destino. Es lo más compartido en las redes sociales.

Siempre se ha dicho que a los perros solo les falta hablar y este peculiar can, de nombre ‘Arnold’, es claro ejemplo de ello. Como se precisó anteriormente, el can le lleva todos los días el desayuno al trabajo a Jenry, quien subió el contenido a Internet.

Como se puede observar en las imágenes, ‘Arnold’ carga con su hocico la bolsa que tiene la comida para su dueño, quien siempre lo espera. Dicho acto sorprendió a sus compañeros de trabajo, quienes le dijeron al sujeto, en tono jocoso, que así de inteligente tenía que ser.

El video fue subido el pasado 27 de abril y desde su fecha de publicación, el clip cuenta con 1.8 millones de reproducciones y 154 mil ‘likes’. Usuarios no tardaron en reaccionar a las curiosas imágenes y comentaron sobre lo sucedido.

“Ese firulais se gana el pan de cada día”, “Creo que el mío debo configurarlo”, “Al mío le dan eso y desaparece con el contenido”, son algunos de las divertidas publicaciones que le hicieron llegar. ‘Arnold’ se ha ganado el respeto de TikTok por su inteligencia.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.