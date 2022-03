Si andas en busca de un video viral que te haga suspirar de ternura, aquí te presentamos uno imperdible protagonizado por un gato y un perro en Estados Unidos acurrucándose que alborota redes sociales como TikTok.

Con más de 843,000 reproducciones desde que fue publicado el pasado 9 de marzo en TikTok por la usuaria @samantha__.03, las imágenes de apenas 23 segundos de duración muestran la hermosa amistad entre los animales, reporta el sitio web especializado en mascotas petsradar.com.

Se trata de ‘Ernest’, un gato Maine Coon ruso, y ‘Hemingway’, un perro pitbull de nariz azul, cuyos nombres están inspirados en el escritor y periodista estadounidense Ernest Hemingway recordado por obras como El viejo y el mar, Por quién doblan las campanas, Adiós a las armas, entre otros.

Al ritmo de la canción ‘Just the Two of Us’ de Grover Washington Jr., el video viral comienza con ‘Hemingway’ estirándose para recostarse a lado de ‘Ernest’, quien se sienta cómodamente entre sus patas mirando el paisaje a través del cristal de la puerta que conecta su casa con su patio trasero.

El video viral de un gato y un perro acurrucados mirando el paisaje