Aunque la ceremonia es lo más importante de toda boda, pues allí es donde se intercambian los anillos de compromiso, la preparación de la fiesta ha empezado a tomar el mismo valor dado que esta lleva el sello personal de los novios. Mediante las redes sociales, es posible encontrar varios ejemplos del ingenio al que recurren algunas parejas para hacer del día de su matrimonio uno inolvidable.

En Perú, una boda utilizó a los personajes de la recordada serie Pokémon para celebrar su unión y alegrar el momento del baile.

En las imágenes, difundidas por la cuenta de TikTok @activateproducciones, se puede observar que Ash Ketchum, Pikachu e incluso el Equipo Rocket bailan al ritmo del “Siqui Siqui”, canción del grupo Euforia.

Detrás de ellos, los novios, junto a todos los invitados, disfrutan de la música y de la coreografía.

Video viral de personajes de Pokémon bailando en fiesta de una boda

El video, como era de esperarse, se viralizó en la mencionada plataforma y generó diversas reacciones entre los usuarios.

“Si esto no hay en mi matrimonio no quiero nada”; “Me falta el novio nomás”; “¿Qué capítulo de Pokémon es?”; “Falta Meowth”; “Ya tengo planeada mi boda”; “Ya tengo el novio, me falta la plata”, escribieron los internautas.

Ideas originales para personalizar tu matrimonio

¿Quieres que tu celebración sea inolvidable? Entonces deja a un lado las formalidades y atrévase a personalizarlo todo. Aquí encontrarán algunas propuestas originales que podrán tomar de inspiración.

Según el portal matrimonios.cl, algunas ideas originales para personalizar un matrimonio son: