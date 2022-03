A la hora de buscar empleo, no siempre se tienen buenas experiencias. Por una parte, están las respuestas negativas que se obtienen al no ser seleccionado. Del otro lado está la incertidumbre generada por la espera hasta obtener una respuesta. Pero lo que le ocurrió a Alexander, un joven estadounidense, es algo que difícilmente ocurre y que, de hecho, no debería pasar. Este relató lo sucedido mediante un video de TikTok que no tardó en volverse viral.

Según contó el chico, oriundo de Nueva York, postuló a un trabajo en una compañía local. Poco tiempo después de presentarse, recibió por error un correo electrónico del área de Recursos Humanos que no debía leer.

“Sí, las rupturas amorosas duelen y todo lo demás, pero... ¿alguna vez han recibido emails de RR.HH. que hablan sobre por qué no quieren contratarte?”, preguntó el joven, mediante su perfil en donde se identifica como @noveltygay.

El clip en cuestión se volvió tendencia con más de 2 millones de reproducciones y 245 mil ‘me gusta’.

Video viral de postulante que recibió un correo que no debía leer

Luego de que su experiencia se viralizara, el usuario contó en un nuevo video cómo comenzó todo. Explicó que, en abril de 2021, postuló por primera vez pero no prosperó ya que tuvo que quedarse más tiempo en su pueblo; sin embargo, en diciembre de ese mismo año se mudó nuevamente a la ciudad y volvió a postularse. En aquella oportunidad tampoco fue seleccionado.

Pese a ello no se dio por vencido y decidió internarlo una tercera vez. Alexander estaba manejando cuando recibió un correo del Departamento de Recursos Humanos de la compañía. Se trataba de una conversación entre dos empleados de RR.HH.

Uno de los reclutadores le advertía a su colega que el postulante “no se había presentado a la anterior entrevista”, en diciembre del año pasado, y que por esto no lo llamarían de nuevo.

“Bueno, eso es interesante. OK, vamos a rechazarlo...”, contestó el reclutador a su colega, quien sin querer le envió el mensaje a Alexander. Este, por su parte, los desmintió: reiteró que nunca se comunicaron con él para brindarle el horario de la entrevista.

Enojado, @noveltygay les escribió un nuevo email con pruebas, incluidas capturas de pantalla, para demostrar que efectivamente tenía razón. La empresa nunca contestó.

Tras el incómodo episodio, Alexander aseguró que se llevó una mala impresión de la compañía y no intentará más trabajar allí.

¿Cómo causar una buena impresión en una entrevista de trabajo?

¿La primera impresión es la que importa? Estudios de psicología han mostrado que eso es verdad en las relaciones interpersonales, y también puede ocurrir con tu reclutador durante una entrevista de trabajo, señala el sitio Glassdoor.

No basta con ser un buen profesional: también es necesario dejar una buena impresión de alguna forma. Para ayudarte, separamos algunas prácticas que pueden hacer que te veas como la persona ideal para esa vacante.