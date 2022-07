El tema “Mi bebito fiu fiu” sigue dando mucho de qué hablar en las redes sociales de toda Hispanoamérica, el reciente tuvo lugar en TikTok donde un usuario de México mostró a su perrito incómodo cuando reproduce el popular tema creado por Tito Silva Music, de inmediato, las imágenes se convirtieron en tendencia acumulando millones de reproducciones.

Molesto con el “bebito fiu fiu”

La cinta fue compartida por la cuenta @masqueunamigo durante los últimos días de junio, donde vemos a un joven trabajando desde su casa y comienza a sonar la canción hecha por el influencer peruano.

De inmediato, la cámara se enfoca en Danger, un hermoso perro de pelaje claro quien tiene una expresión incómoda, casi adusta, mirando fijamente a su dueño pues, aparentemente, no le agrada en lo absoluto este tema que, hasta que fue eliminado, lideró el ranking mundial Viral 50 de Spotify.

Inesperado viral de TikTok

De inmediato, el metraje se ha convertido en un éxito total en TikTok pues, hasta el momento, viene acumulando más 16.6 millones de reproducciones con miles de comentarios que han caído rendidos ante la reacción de Danger.

“Su cara. Yo no soy ningún ‘fiu fiu’”, “no manches, esa mirada juzga”, “está avergonzado el ‘bebito fiu fiu’”, “¡qué preciosura! Su carita tipo: ‘que no sea yo, que no diga mi nombre, por favor”, “ya somos dos los que estamos hasta la madre de esa canción”, “la mirada de ese perro me identifica”, “el perro: ‘ay, Martha, cada día te pones más rara”.

El video real de Danger

Sin embargo, lo cierto es que el video original data de unos días atrás donde los dueños del perrito comparten el mismo metraje, pero describiendo una situación sumamente distinta, pues nos relatan lo siguiente: “Así me hace presión Danger para sacarlo a pasear (…) le gusta hacer cara de sufrido y verme de reojo”, cuyo video va sumando más de 1.2 millones de reproducciones.

