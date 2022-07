Laura Jarvie, una mujer aparentemente de Estados Unidos, quedó completamente decepcionada luego de acudir a una peluquería para un cambio de look. Y es que, por un error de la chica que la atendió, acabó perdiendo la mitad de su cabello. Esa situación la contó en un video que compartió en TikTok (@laurajarvie3).

En el clip, la mujer reveló que había acudido a una peluquería para que le alisaran el cabello químicamente. Todo estaba bien hasta que la persona que le realizaba el trabajo optó por dejarla para irse a almorzar.

Como ella se demoró, los productos usados en el proceso ocasionaron que la mitad del cabello de Laura se partiera de raíz. La propia mujer mostró cómo quedó su cabello en ese entonces. Incluso enseñó que había varios mechones tirados en el piso.

Muchos usuarios quedaron impactados por el mal servicio que brindó la peluquera. Además, hubo internautas que le preguntaron a Laura si demandó a la chica y ella respondió que no. Su contestación sorprendió todavía más.

“No, no demandé, solo pedí que me devolvieran el dinero y luego gasté más de 5 mil en pelucas, tratamientos, extensiones, mantenimiento de extensiones, etc,”, recalcó la mujer, según The Sun. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar?

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un clip que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.

Síguenos en nuestras redes sociales: