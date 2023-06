Una joven de Argentina se volvió viral al compartir detalles sobre el incidente que protagonizó junto a su novio. Lo que se supone debía ser un momento íntimo, terminó convirtiéndose en un calvario. ¿Por qué?

Camila, identificada en TikTok como @camilupss, reveló que iba a pasar el fin de semana en la casa de su pareja para conocer a sus padres. Aunque había ideado un plan para no pasar apuros, las cosas no salieron de la forma en que ella esperaba.

“Me tomé un laxante porque iba a estar todo el fin de semana en su casa”, dijo la usuaria. Según explicó, no puede ir al baño en cualquier lugar, por lo que pasar varios días fuera iba a ser un problema.

El plan era el siguiente: tomar un laxante el viernes por la mañana para ir a los servicios higiénicos todo el día y evitar tener ganas estando donde su novio; sin embargo, cometió tremendo descuido durante el proceso.

“No leí las instrucciones que decían que tarda 8 horas en hacer efecto. ¿Y qué pasaba en 8 horas? Me venía a buscar él”, recordó.

Un momento muy vergonzoso

En la tarde, su pareja pasó a recogerla y no le quedó de otra que acudir a la reunión. Desafortunadamente, el medicamento empezó a surgir efecto en medio de la cena y tuvo que ir corriendo al baño en varios ocasiones.

Tras notar que se comportaba de manera extraña, su novio le pregunto si todo estaba bien. Ella optó por ser sincera y, a pesar de la vergüenza del momento, él reaccionó de la mejor manera y Camila aseguró que aquel episodio fue crucial para fortalecer su confianza.

“No se tomen laxantes si se van a ver con un chico”, aconsejó la joven, cuyo relato se viralizó con más de 750 mil reproducciones.

El relato, como era de esperarse, generó una gran cantidad de reacciones: “Yo tapé el baño de una amiga y el hermano (que me gustaba) tuvo que destaparlo”; “Estoy estallada acordándome”; “Amiga eso me pasó, y yo literal me fui, le dije que me sentía mal”; “Te juro que te entiendo, yo soy igual, por eso no quería ir al viaje de egresados jajaja”, escribieron las personas.

Ante el comentario de una usuaria que le preguntó a Camila si seguía con el chico, ella respondió: “Sí. Lo enamoré ese día me parece”.

Cómo tener un primer encuentro con los suegros

Para la primera reunión cara a cara con los suegros lo mejor es planear algo íntimo y tranquilo, para que puedan charlar bien y conocerse mucho mejor. Pueden citarlos en un restaurante o en la casa de algunos de los dos —o en la de ambos si ya viven juntos— y compartir una buena comida.