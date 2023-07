Cuando acaba una relación también se termina el vínculo con la familia, lo que involucra a las mascotas y este video viral es la mejor prueba de ello ¿Por qué? Una muchacha española se encontró con su ex, pero cuando su perra lo vio tuvo una impresionante reacción que se hizo viral, pues no se veían hace más de un año.

Camila Perman (@camilaperman) nos muestra un clip recorriendo un parque en horas de la noche, cuando vemos que se aproxima un sujeto con polera, la perrita de nuestra protagonista está emocionada, intenta correr, pero la correa se lo impide, hasta que la humana decide soltarla.

Sintiéndose libre, la lomito emprende una larga carrera tan solo para ser recibida con mucho amor por el muchacho. Sobre los segundos finales, el ex carga a la perrita como si fuera una bebé, ella está contenta y su rostro de felicidad lo evidencia.

“Estaba caminando con mi perra y se encuentra con mi ex después de un año y medio sin verlo”, se lee en la descripción del video que acumula más de 7.3 millones de vistas:

“Y en ese momento dejó de ser el ex”, “‘será tu ex, no el mío’, habrá dicho”, “aquí no hay casualidad, amiga, ya sabemos que habría un encontronazo”, “ni Judas se atrevió a tanto”, “yo le dejaría tenencia compartida, ja, ja, ja, pobrecita, lo extraña”, fueron algunos de los comentarios.

