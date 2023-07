La fiebre por Lionel Messi llegó a la Florida. El astro argentino arribó al Aeropuerto de Fort Lauderdale para ser presentado este domingo por el Inter Miami. Tanto así que hasta los creadores de contenido han empezado a reaccionar al talento de futbolista: uno de ellos ha sido Corey McKinney en su canal de YouTube One Step at a Time. Su respuesta al ver las mejores jugadas del campeón mundial llamó la atención.

“Por si no lo saben, soy estadounidense, vivo en Louisiana, que no es tan lejos de Florida y algo ha pasado allá recientemente: Messi, el mejor de todos los tiempos, fue fichado por el Inter Miami y estoy muy emocionado de ver lo que hará en el fútbol de EE.UU.”, empieza diciendo el youtuber en su video.

El creador de contenido no pone en duda la calidad que tiene el astro argentino para el fútbol pero si se pregunta si Messi es considerado uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. Para tener una perspectiva completa del panorama se pone a ver un video viral con los highlights de Messi.

REACCIONA A LO MEJOR DE MESSI

El primer detalle que llama la atención del estadounidense es la apariencia de Messi. “He visto fotos de él sin barba y lo prefiero con ella... lo hace ver experimentado... no sé si han visto Avengers: Infinity War cuando Chris Evans aparece con barba como el Capitán América... a eso me refiero”, dice el chico.

El estadounidense empieza a sorprender al ver los highlights de Messi con el Barcelona y PSG e incluso opina sobre la calidad del astro argentino. “Rayos, esto si que es muy loco de ver, voy apenas un minuto de jugadas y ya es una locura. Messi está en un nivel diferente que Erling Haaland”, señala.

“Este tipo es uno de los tops en el fútbol, hace ver a sus rivales como si fuesen niños. Dios mío... Su juego de pies es un escándalo... esos driblings que hace requieren mucha práctica... hizo sentar a un rival en el campo de juego... la MLS está bendecida de tenerlo ahora... esto va a cambiar el juego aquí”, son algunas de las reacciones del estadounidense al ver las jugadas de Messi.

Finalmente, tras terminar de ver el video, el youtuber indica que no cabe duda de la calidad del jugador. “Quiero pedir disculpas, estaba equivocado sobre Messi, es uno de los mejores atleta de todos los tiempos. No pongan en duda eso. Espero verlo pronto en la MLS”, concluye.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

VIDEO RECOMENDADO

Tras un largo de tiempo de conversaciones, el Inter Miami por fin pudo fichar a Lionel Messi para lo que resta de la temporada en la MLS.