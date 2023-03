Una joven argentina tiene un gran amor por su novio y cuando cumplieron un año de relación decidió sorprenderlo con un regalo impensado: obsequiarle una torta hecha con milanesa y puré y cuando se la entregó, el muchacho tuvo una reacción que se hizo viral en TikTok enterneciendo a millones en esta red social.

“Cumplimos un año con Luqui y le hice una torta de milanesa con puré”, dice así la tierna de descripción de Delfina (@delfi_ciccia) y lo que vemos inicialmente es el proceso de creación del pastel, haciendo primero la masa del puré, para luego colocar filetes de milanesa que juntos tienen la forma del número uno.

Seguidamente, utilizando una espátula, comenzó a untar el puré sobre la milanesa para que el número 1 tome forma, acompañado de una pisca de especies. Ahora sí, ya está listo para sorprender a su novio, y su primera reacción fue de incredulidad ante lo que veía, pero cuando le explica de lo que se trata, lo prueba y le encanta, para luego darle un abrazo a su chica.

Mira aquí el video viral

El video cuenta con más de 1.3 millones de reproducciones y con miles de comentarios que halagan lo detallista que es Delfina: “la parte en que se chocan las manos como alto equipo, no aspiro a menos”, “yo me quedo enamorada completamente si me hacen esa preciosidad”, “quiero que me hagan una torta de milanesa con puré”, “me diste una buena ide, siempre le hago a mi novio para el cumple un pan redondo grande y lo hago tipo torta de sándwich”, “que ganas que me quieran tanto como para hacerme uno así”.