La delincuencia siempre busca sacar provecho de los más débiles para salirse con la suya, pero, en algunas ocasiones los ciudadanos de bien salen bien librados tras tener un encuentro cercano con los malhechores, como fue el caso de un hombre quien fue al cajero para retirar dinero, pero notó que afuera lo esperaban dos sujetos para robarle todo, por lo que llevó a cabo un plan que terminó por marcar la diferencia entre la vida y la muerte, por lo que no tardó nada para hacerse viral en TikTok.

Mister Pitufo (@misterpitufo) nos muestra el video desde un cajero automático donde vemos a un hombre de regular edad quien está sacando efectivo en medio de la noche, pero no se da cuenta que detrás de él, esperando fuera de la calle hay dos sujetos que le están haciendo guardia: se trata de dos delincuentes.

Pero, al notar que los sujetos llevan parados buen rato, se da cuenta que “ya perdió”, pero decide que esta vez no será una estadística más en el listado de víctimas de la delincuencia. Por ello, piensa rápido, mira a su alrededor y descubre un tacho de basura el cual usa como escondite para sus pertenencias, entre ellas su dinero y celular.

Mira aquí el video viral

Un plan desesperado

Tomando valor, nuestro protagonista sale del cajero y, de inmediato, los dos hampones lo abordan, uno de estos lo abraza por el cuello llevándolo hacia su compinche. El hombre sigue la corriente, no opone resistencia en ningún momento, mientras los delincuentes los revisan, lo bolsiquean, pero se llevan el chasco de sus vidas pues, prácticamente, no encuentran nada de dinero.

Ante esto, los ladrones quedan decepcionados y deciden escapar en su moto, tras lo cual el hombre regresa al cajero para recuperar sus pertenencias para luego llamar a su familia o a las autoridades para hacer la denuncia del intento de robo.

“Fueron muy amables los ladrones”

“Sacó dinero del banco y se lo querían robar, no creerás cómo le hozo para librarse”, se lee en la descripción que suma más de 11.4 millones de vistas con miles de comentarios que halagan la inteligencia del sujeto: “yo del susto me regreso y me llevo las cosas todo y basurero”, “y ¿no sería todo más fácil si pusieran en los cajeros un botón de alarma?”, “casi se hace un café y unos hot cakes”, “lo que me gustó es que fueron muy amables los ladrones”, “por eso, los botones de pánico deberían estar en todos los cajeros”, “buena idea”.